3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Новый парк для отдыха и развлечений открылся в Минске
Автор:Редакция news.by
Современно и экологично. Новая локация для отдыха и развлечений появилась по улице Цвирко в Советском районе столицы. Лесной парк оснащен инновационной и безопасной инфраструктурой - канатной дорогой, батутами, детскими городками и площадками для барбекю.
Главная концепция зеленой зоны - бережное отношение к природе, поэтому спортивный инвентарь выполнен из экоматериалов. Территория вокруг благоустроена. Жители Минска сразу оценили такой подарок.
Новая зона отдыха появилась в Первомайском районе
И еще одна эколакация появилась на живописной карте мегаполиса. "Уютный уголок" получил прописку в Первомайском районе по улице Академика Купревича. В центре зеленого оазиса - плавучий домик для уток. Ландшафт зоны отдыха также дополняют арт-объекты, скамейки и качели.