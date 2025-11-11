Новый парк для отдыха и развлечений открылся в Минске

Современно и экологично. Новая локация для отдыха и развлечений появилась по улице Цвирко в Советском районе столицы. Лесной парк оснащен инновационной и безопасной инфраструктурой - канатной дорогой, батутами, детскими городками и площадками для барбекю.









Главная концепция зеленой зоны - бережное отношение к природе, поэтому спортивный инвентарь выполнен из экоматериалов. Территория вокруг благоустроена. Жители Минска сразу оценили такой подарок.

