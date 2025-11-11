Эйсмонт заявила о готовности Беларуси вести переговоры о нормализации отношений с любой страной

Беларусь готова вести переговоры о нормализации отношений с любой страной. Такое заявление сделала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях", - сказала Наталья Эйсмонт.

Касаясь предстоящих переговоров с Литвой по нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы КПП на общей границе, она отметила, что "и формат, и их содержание определяют две стороны". "Думаю, определятся. Мы готовы ко всему", - подчеркнула пресс-секретарь.