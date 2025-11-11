3.68 BYN
Эйсмонт заявила о готовности Беларуси вести переговоры о нормализации отношений с любой страной
Беларусь готова вести переговоры о нормализации отношений с любой страной. Такое заявление сделала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях", - сказала Наталья Эйсмонт.
Касаясь предстоящих переговоров с Литвой по нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы КПП на общей границе, она отметила, что "и формат, и их содержание определяют две стороны". "Думаю, определятся. Мы готовы ко всему", - подчеркнула пресс-секретарь.
"И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса, хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство. Должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем, - заявила Наталья Эйсмонт. - Угрозы в отношении данной темы все слышали, Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут".