Ели, сказочные арт-скульптуры, множество огней: Минск в ожидании любимого зимнего праздника

Время новогодней сказки и волшебства. Столица в ожидании самого любимого зимнего праздника. И елки уже в городе. В этом году Минск украсят 28 пушистых красавиц.



По традиции главное новогоднее дерево (высотой 30 метров) появится на Октябрьской площади. Оригинальные яркие акценты можно будет увидеть в убранстве площади Независимости. А финальный образ новогодней столицы дизайнеры представят к 1 декабря.

Новогодняя атмосфера на улицах Минска. Подготовка к самому любимому празднику началась: в разных районах столицы уже появляются украшенные ели и сказочные арт-скульптуры. Яркие акценты и в витринах магазинов, торговых центров и на билбордах.

Новогодняя ель в парке Уго Чавеса выросла за пару дней. Теперь дело за акцентным декором - повесить игрушки, снежинки и гирлянды. В цветных решениях преобладают красные, синие, золотые и белые оттенки.

15 новогодних деревьев уже появились на карте столицы, в ближайшее время установят еще 8. Украшенные сосны радуют на площадках в парках Павлова и Горького, у "Чижовка-Арены", универмага "Беларусь" и на других локациях Минска.

Антураж Нового года уже и на городских улицах и проспектах. Яркие штрихи праздника в витринах крупных универмагов и торговых центров Минска: сказочная опушка с главным зеленым символом, волшебные персонажи и новогодний экспресс. Полностью праздничное убранство столица представит к 1 декабря.