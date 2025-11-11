3.68 BYN
Литовские перевозчики потребовали от властей страны начать диалог с Минском
Президиум литовской Ассоциации автомобильных перевозчиков (LINAVA) потребовал от властей Литвы как можно скорее начать "хотя бы минимальный дипломатический диалог с Минском". Об этом пишут литовские СМИ.
LINAVA опубликовала сегодня, 11 ноября, официальное заявление, в котором говорится, что решение правительства Литвы закрыть границу с Беларусью стало жесткой экономической блокадой для перевозчиков. Ассоциация перевозчиков требует открытия как минимум одного пограничного пункта, обеспечения защиты и эвакуации перевозчиков, а также подготовки мер по компенсации потерь.
Руководитель литовской Ассоциации автомобильных перевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас указал, что из-за сложившейся ситуации на границе перевозчики злы, и не исключил, что водители фур могут заблокировать дороги в Литве и провести другие акции протеста. По его словам, решение о блокировке дорог в Литве может быть принято на съезде в среду, 12 ноября. "Это решение не зависит от меня, завтра у нас состоится общее собрание членов - конгресс, и мы чувствуем настроение перевозчиков. Есть предложения по блокировке дорог и подобным акциям", - сказал сегодня Микенас.
Ранее представители LINAVA призывали правительство Литвы представить четкий план действий и как можно скорее принять меры, которые помогут обеспечить возврат литовских транспортных средств и безопасность водителей. В письме LINAVA к премьер-министру Литвы Инге Ругинене говорилось, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для множества рабочих мест и стабильности всего транспортного сектора.
29 октября власти Литвы на месяц закрыли автодорожную границу с Беларусью. Движение через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") было полностью приостановлено, а деятельность пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ограничена исключениями.