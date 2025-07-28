Бойцы внутренних войск помогают белорусским аграриям убирать урожай

Службу в полях сейчас ведут и внутренние войска Беларуси. Они также задействованы в уборке урожая, ремонте и обслуживании техники.

Уже второй год бойцы оказывают помощь подшефному хозяйству "Александрийское" в Шкловском районе.

"Руководство сельского хозяйства к военнослужащим внутренних войск относится с уважением, потому что они зарекомендовали себя с положительной стороны. Выполняют работы по уборке зерновых, ремонту и обслуживанию техники, вспашке, внесению органических удобрений", - рассказал Александр Волков, военнослужащий в/ч 6713 внутренних войск МВД Беларуси.

Андрей Гудыно, замдиректора ОАО "Александрийское":

"Благодаря им мы подготовили технику, идет уборка зерновых, хочется выразить слова благодарности командованию, что оказали поддержку в уборочной кампании".