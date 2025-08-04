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Братья Пшенные стали первыми комбайнерами-тысячниками Витебской области

На полях севера Беларуси - первые комбайнеры-тысячники. Заветный рубеж взяли братья Денис и Евгений Пшенные, которые работают в хозяйстве "Маяк Высокое" Оршанского района. Оба - на отечественных комбайнах.

Один из братьев - представитель молодежного экипажа. Механизаторы отмечают, что стать лидерами жатвы помогла высокая организация труда в хозяйстве.

"Поработал на старом комбайне. Показывал хорошие результаты. И решили мне дать новый. Секрета никакого нет, просто бери и работай", - уверенно отвечает Евгений Пшенный.

Задача аграриев - убрать зерно и рапс без потерь. При правильном подходе культуры показывают высокий урожай.

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