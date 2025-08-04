Братья Пшенные стали первыми комбайнерами-тысячниками Витебской области

На полях севера Беларуси - первые комбайнеры-тысячники. Заветный рубеж взяли братья Денис и Евгений Пшенные, которые работают в хозяйстве "Маяк Высокое" Оршанского района. Оба - на отечественных комбайнах.



Один из братьев - представитель молодежного экипажа. Механизаторы отмечают, что стать лидерами жатвы помогла высокая организация труда в хозяйстве.