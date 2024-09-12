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БУТБ договорилась о сотрудничестве с Тульской торгово-промышленной палатой
Между БУТБ и Тульской торгово-промышленной палатой было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере электронной биржевой торговли.
Документ определяет магистральные направления взаимодействия с учетом интересов Беларуси и Тульской области. Это и обмен информацией о взаимных потребностях в тех или иных товарных позициях с целью заключения сделок через биржевую платформу.
БУТБ будет также оказывать консультационную и техподдержку всем тульским компаниям, которые хотят аккредитоваться на бирже. Выходя на площадку, они автоматически получают доступ ко всему рынку Беларуси, а это возможность безопасно, прозрачно и по справедливой рыночной цене заключить биржевую сделку. Плюс - торговля с третьими странами.
На бирже представлены резиденты 79 государств. Они могут стать как покупателями товаров, выпускаемых в Тульской области, так и поставщиками востребованной в регионе продукции.
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