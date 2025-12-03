3.74 BYN
Бюджетно-налоговый пакет законопроектов на 2026 год: что обсудили на заседании Палаты представителей
3 декабря Палата представителей завершила рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов на 2026 год на заседании сессии. Устойчивый тренд Беларуси - сохранение социальной ориентированности расходов. Повышение зарплаты, здравоохранение, образование, выплата семейного капитала и финансирование строительства жилья с господдержкой - все это находится в числе основных направлений.
До конца 2025 года остаются считанные недели. 2026-й уже стоит на пороге, а значит, самое время поставить точку в вопросе, каким будет бюджет. Работа над документом велась не один месяц. К заседанию спорных моментов не осталось. В итоге прогнозы и расчеты вылились в окончательный вариант. 3 декабря депутаты проект госказны приняли во втором чтении.
Доходы республиканского бюджета в 2026 году - это 54,4 млрд рублей, что на 12,4 % выше оценки поступлений 2025 года. Как и ранее, 75 % доходной части бюджета формируется из налоговых поступлений на прибыль, подоходного и НДС.
В документе нет огромных цифр роста, сказал министр финансов, но есть прагматичный прогноз по реальному увеличению темпов экономического развития и доходов населения.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
"Большая часть расходов - это затраты, связанные с выплатой заработной платы, с содержанием таких важнейших отраслей, как здравоохранение, образование. В этом плане ничего кардинально не меняется, больше половины доходов, которые будут собраны по стране посредством налогов, будут направлены на эти отрасли".
Соцнаправленность бюджета подтверждается конкретными цифрами. С 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 858 рублей (+18,2 %). Также запланирован пересмотр базовой ставки, а значит, прибавку получат врачи, учителя, воспитатели и соцработники.
В паре с бюджетом в Овальном зале обсудили и Налоговый кодекс. Он в 2026 году существенно не изменится. Как и ранее, ставки в белорусских рублях проиндексируют с учетом инфляции. А для тех, чей доход выше 600 тыс. рублей, ставку подоходного налога прописали на уровне 30 %.
Впредь ставок будет три: граждане с доходом до 350 тыс. будут платить подоходный в размере 13 %, от 350 тыс. ставка составит 25 %, а от 600 тыс. - 30 %.
"Мы рассматривали главный вопрос, насколько и каким образом мы будем повышать ставку подоходного налога, чтобы продолжить дальнейший тренд на справедливое налогообложение доходов наших граждан. Предлагалась ставка порядка 40 %, но с учетом изучения этих вопросов депутатами, консультаций с бизнес-сообществом было рассмотрено еще несколько вариантов в этой части, но остановились на том, что дополнительное увеличение, это третья ставка - 30 %, будет для доходов свыше 600 тыс. рублей", - отметил Юрий Селиверстов.
Также депутатами в первом чтении принят законопроект, затрагивающий вопросы функционирования железной дороги. Речь идет об обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава. Возрастут требования к работникам стальных магистралей.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Белорусская железная дорога - это основа транспортной системы Республики Беларусь. Базовый закон о железнодорожном транспорте был принят еще в 1999 году. За этот период претерпел две редакционные правки. Но за это время возник ряд изменений, которые требуют законодательного регулирования. Главная цель рассматриваемого законопроекта - это создание условий для обеспечения стабильной и надежной работы железнодорожной отрасли, повышения качества предоставляемых услуг".
Ратификация международных документов с Зимбабве, Нигерией и в рамках ЕАЭС - эти вопросы также были в портфеле. Станет ли заседание в Овальном зале заключительным в 2025 году, пока не ясно. Возможно, некоторые вопросы депутаты еще успеют рассмотреть под занавес года.