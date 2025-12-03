Бюджетно-налоговый пакет законопроектов на 2026 год: что обсудили на заседании Палаты представителей

3 декабря Палата представителей завершила рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов на 2026 год на заседании сессии. Устойчивый тренд Беларуси - сохранение социальной ориентированности расходов. Повышение зарплаты, здравоохранение, образование, выплата семейного капитала и финансирование строительства жилья с господдержкой - все это находится в числе основных направлений.

До конца 2025 года остаются считанные недели. 2026-й уже стоит на пороге, а значит, самое время поставить точку в вопросе, каким будет бюджет. Работа над документом велась не один месяц. К заседанию спорных моментов не осталось. В итоге прогнозы и расчеты вылились в окончательный вариант. 3 декабря депутаты проект госказны приняли во втором чтении.

Доходы республиканского бюджета в 2026 году news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198a5f6e-0e0e-4721-ba66-d1745781f9e6/conversions/73634794-0f19-46b4-a751-96a5e80350dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198a5f6e-0e0e-4721-ba66-d1745781f9e6/conversions/73634794-0f19-46b4-a751-96a5e80350dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198a5f6e-0e0e-4721-ba66-d1745781f9e6/conversions/73634794-0f19-46b4-a751-96a5e80350dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198a5f6e-0e0e-4721-ba66-d1745781f9e6/conversions/73634794-0f19-46b4-a751-96a5e80350dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Доходы республиканского бюджета в 2026 году - это 54,4 млрд рублей, что на 12,4 % выше оценки поступлений 2025 года. Как и ранее, 75 % доходной части бюджета формируется из налоговых поступлений на прибыль, подоходного и НДС.

В документе нет огромных цифр роста, сказал министр финансов, но есть прагматичный прогноз по реальному увеличению темпов экономического развития и доходов населения.

Юрий Селиверстов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d932dc72-2ff9-4697-bb00-9a8f9619bc60/conversions/75dbe23e-2eca-4c1c-89ee-ba3b494470f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d932dc72-2ff9-4697-bb00-9a8f9619bc60/conversions/75dbe23e-2eca-4c1c-89ee-ba3b494470f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d932dc72-2ff9-4697-bb00-9a8f9619bc60/conversions/75dbe23e-2eca-4c1c-89ee-ba3b494470f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d932dc72-2ff9-4697-bb00-9a8f9619bc60/conversions/75dbe23e-2eca-4c1c-89ee-ba3b494470f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

"Большая часть расходов - это затраты, связанные с выплатой заработной платы, с содержанием таких важнейших отраслей, как здравоохранение, образование. В этом плане ничего кардинально не меняется, больше половины доходов, которые будут собраны по стране посредством налогов, будут направлены на эти отрасли".

Соцнаправленность бюджета подтверждается конкретными цифрами. С 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 858 рублей (+18,2 %). Также запланирован пересмотр базовой ставки, а значит, прибавку получат врачи, учителя, воспитатели и соцработники.

Минимальная зарплата с 1 января 2026 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c447dd72-2db8-431a-803d-fe4a7927bb66/conversions/85d348e2-c3a7-4912-aa29-8f3375324ab4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c447dd72-2db8-431a-803d-fe4a7927bb66/conversions/85d348e2-c3a7-4912-aa29-8f3375324ab4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c447dd72-2db8-431a-803d-fe4a7927bb66/conversions/85d348e2-c3a7-4912-aa29-8f3375324ab4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c447dd72-2db8-431a-803d-fe4a7927bb66/conversions/85d348e2-c3a7-4912-aa29-8f3375324ab4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В паре с бюджетом в Овальном зале обсудили и Налоговый кодекс. Он в 2026 году существенно не изменится. Как и ранее, ставки в белорусских рублях проиндексируют с учетом инфляции. А для тех, чей доход выше 600 тыс. рублей, ставку подоходного налога прописали на уровне 30 %.

Впредь ставок будет три: граждане с доходом до 350 тыс. будут платить подоходный в размере 13 %, от 350 тыс. ставка составит 25 %, а от 600 тыс. - 30 %.

Ставки подоходного налога news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02c87105-a00c-4526-b6f2-7b8c4b549672/conversions/2c0f4316-9892-4704-946b-9857c1a0ceb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02c87105-a00c-4526-b6f2-7b8c4b549672/conversions/2c0f4316-9892-4704-946b-9857c1a0ceb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02c87105-a00c-4526-b6f2-7b8c4b549672/conversions/2c0f4316-9892-4704-946b-9857c1a0ceb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02c87105-a00c-4526-b6f2-7b8c4b549672/conversions/2c0f4316-9892-4704-946b-9857c1a0ceb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы рассматривали главный вопрос, насколько и каким образом мы будем повышать ставку подоходного налога, чтобы продолжить дальнейший тренд на справедливое налогообложение доходов наших граждан. Предлагалась ставка порядка 40 %, но с учетом изучения этих вопросов депутатами, консультаций с бизнес-сообществом было рассмотрено еще несколько вариантов в этой части, но остановились на том, что дополнительное увеличение, это третья ставка - 30 %, будет для доходов свыше 600 тыс. рублей", - отметил Юрий Селиверстов.

Также депутатами в первом чтении принят законопроект, затрагивающий вопросы функционирования железной дороги. Речь идет об обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава. Возрастут требования к работникам стальных магистралей.

Юрий Панфилов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439df329-9f9a-4ab2-9241-16549d6403ce/conversions/99db351d-0968-4e91-b353-e466490a57ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439df329-9f9a-4ab2-9241-16549d6403ce/conversions/99db351d-0968-4e91-b353-e466490a57ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439df329-9f9a-4ab2-9241-16549d6403ce/conversions/99db351d-0968-4e91-b353-e466490a57ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/439df329-9f9a-4ab2-9241-16549d6403ce/conversions/99db351d-0968-4e91-b353-e466490a57ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Белорусская железная дорога - это основа транспортной системы Республики Беларусь. Базовый закон о железнодорожном транспорте был принят еще в 1999 году. За этот период претерпел две редакционные правки. Но за это время возник ряд изменений, которые требуют законодательного регулирования. Главная цель рассматриваемого законопроекта - это создание условий для обеспечения стабильной и надежной работы железнодорожной отрасли, повышения качества предоставляемых услуг".