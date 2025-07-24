Чеботарь рассказал, существуют ли отрасли, в которые активно готов инвестировать бизнес

Во что готов инвестировать бизнес и есть ли сегодня отрасли, находящиеся в топе востребованных у инвестора? На такие вопросы в "Актуальном интервью" ответил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

"Мы видим, что инвестиционная привлекательность отраслей есть везде. Для этого мы специально создали условия, чтобы инвестор шел во все отрасли и регионы, поэтому новая региональная инициатива является тому подтверждением. Сегодня у нас в копилке насчитывается 49 проектов на 550 млн белорусских рублей. Банки уже стали выдавать кредиты", - сообщил министр.