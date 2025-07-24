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Чеботарь рассказал, существуют ли отрасли, в которые активно готов инвестировать бизнес
Во что готов инвестировать бизнес и есть ли сегодня отрасли, находящиеся в топе востребованных у инвестора? На такие вопросы в "Актуальном интервью" ответил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.
"Мы видим, что инвестиционная привлекательность отраслей есть везде. Для этого мы специально создали условия, чтобы инвестор шел во все отрасли и регионы, поэтому новая региональная инициатива является тому подтверждением. Сегодня у нас в копилке насчитывается 49 проектов на 550 млн белорусских рублей. Банки уже стали выдавать кредиты", - сообщил министр.
Он напомнил, что кредиты выдаются на льготных условиях под 8 %, в связи с чем он призвал предпринимателей обратить внимание на эту инициативу. С ней можно ознакомиться на сайте фонда поддержки. "Также можно подать заявку в упрощенной форме, которую оперативно рассмотрят и дадут заключение. В рамках региональной инициативы, например, насчитывается уже 12 проектов в сфере туризма, и это очень радует, потому что это соответствует приоритету будущей пятилетки", - заявил Юрий Чеботарь.