Это ли не лето мечты. До +35 и выше на термометрах страны, значит, самое время проводить уикенд с пользой. Если, конечно, у вас не рабочее воскресенье.

И даже в Минске, огромном мегаполисе, приспособлены места для отдыха на природе. Десятки парков и скверов с зонами барбекю и беседками, 23 оборудованных пляжа на водохранилищах Минска со спасательными постами ОСВОД и агроусадьбы неподалеку от МКАД.

Главное не забывать о правилах безопасности при разжигании огня и не перегреваться на солнце, напоминает МЧС.

Золотой песок, шум волны, морской бриз и ароматы природы. Берем сочное мясо, свежие овощи, дрова и палатки, ставим точку на онлайн-карте и отправляемся в путешествие. К счастью, в этом сезоне в Минске и пригороде есть сотни подходящих оборудованных и комфортных локаций.

Аномально жаркие выходные. Лето 2026 еще покажет, что получить бронзовый загар можно не только на южном побережье, но и дома, даже не выезжая за пределы Минской кольцевой. А еще можно с удовольствием приготовить фирменные блюда на огне.

Беседки и мангалы ждут в Лошицкой парковой усадьбе, в парке Павлова и Уго Чавеса. Укромное и комфортное место для семейных посиделок можно найти и забронировать в парке Горького и парке Челюскинцев. Город подготовился к сезону шашлыков заранее.

Шашлыки, пляжи, агроусадьбы: где отдохнуть в жаркие выходные в Минске и пригороде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79f5b21-ec7f-41dd-806d-f539da0d0188/conversions/ddbb4438-75d5-4604-bf7e-3526840538a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79f5b21-ec7f-41dd-806d-f539da0d0188/conversions/ddbb4438-75d5-4604-bf7e-3526840538a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79f5b21-ec7f-41dd-806d-f539da0d0188/conversions/ddbb4438-75d5-4604-bf7e-3526840538a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79f5b21-ec7f-41dd-806d-f539da0d0188/conversions/ddbb4438-75d5-4604-bf7e-3526840538a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если построить маршрут за пределы МКАД, подальше от городской суеты, то здесь на выбор агроусадьбы и летние домики от лесхозов, открытые площадки для релакса на территории санаториев, есть своя атмосфера и в комплексах олимпийской подготовки. В Силичах, к примеру, вместо снежных спусков подготовили зеленые газоны для активного отдыха, а в Раубичах - веревочные городки, вейкборд-арена и, конечно же, беседки для шашлыков.

"У нас имеется Раубичский закуток. Это место, которое пользуется особой популярностью у населения. Очень часто на второй день свадьбы приезжают молодожены сюда. Здесь оборудована беседка, можно разместить сразу порядка 20-25 человек", - рассказал начальник службы безопасности и охраны РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" Сергей Паращенко.

Домики гостевые, беседки застекленные и открытые. Катание на лошадях, а вокруг бескрайние поля и леса. А вечером растопленная банька. Что может быть лучше, когда ищешь качественный отдых с настоящим белорусским агроколоритом?

Чем геолокация уикенда на природе ближе к МКАД-2, тем отчетливее ощущается атмосфера загородного релакса. В популярных конных усадьбах Минской области, причем не только у белорусов, но и у гостей из России и даже Европы, можно поймать дзен и перезагрузиться вдали от городской суеты. Мангалы, дрова, бани и наполненные бассейны к приезду подготовят гостеприимные хозяева.

Шашлыки, пляжи, агроусадьбы: где отдохнуть в жаркие выходные в Минске и пригороде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/163e7d45-f1ea-46e9-800f-1ef69b2d8145/conversions/7414d358-78d2-48ec-a977-acc8da617483-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/163e7d45-f1ea-46e9-800f-1ef69b2d8145/conversions/7414d358-78d2-48ec-a977-acc8da617483-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/163e7d45-f1ea-46e9-800f-1ef69b2d8145/conversions/7414d358-78d2-48ec-a977-acc8da617483-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/163e7d45-f1ea-46e9-800f-1ef69b2d8145/conversions/7414d358-78d2-48ec-a977-acc8da617483-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы, в общем-то, начинали с конной усадьбы, проката, конных походов. И постепенно поняли, что таких энтузиастов, которым нужны только лошади, может быть меньше, чем людей, которые хотят попробовать приобщиться к этому и при этом комфортно, качественно отдохнуть, переночевать в хороших условиях, сходить в баню, пожарить мясо, поплавать в бассейне. Поэтому мы постепенно построили домики, в которых комфортно отдыхать, приезжать надолго", - поделился владелец конной агроусадьбы Александр Дежкунов.

Время переместиться к воде и прислушаться к звуку волн. Пляжи вокруг столицы этим летом превратились в отдельный вид архитектурного и инфраструктурного искусства. Кстати, лучшим признали пляж № 5 на Дроздах. Но каждый может составить свой топ- лист.

В Минске к сезону-2026 подготовили 23 пляжные зоны. Эти локации полностью очищены, оборудованы беседками, спортивными площадками и фуд-кортами. Самые популярные среди них - пляжи № 4 и 5 на Цнянском водохранилище, пляж на Комсомольском озере в сердце города, пляж № 5 и 1 на Минском море.

Безопасность у воды прежде всего, об этом напоминает МЧС и ОСВОД. Кстати, на каждом оборудованном пляже установлены наблюдательные вышки и мобильные посты спасения для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Шашлыки, пляжи, агроусадьбы: где отдохнуть в жаркие выходные в Минске и пригороде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a438bea-772b-4751-af59-95000d83b633/conversions/a8efb1bb-c4bf-4ead-a0d8-53b009ec3064-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a438bea-772b-4751-af59-95000d83b633/conversions/a8efb1bb-c4bf-4ead-a0d8-53b009ec3064-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a438bea-772b-4751-af59-95000d83b633/conversions/a8efb1bb-c4bf-4ead-a0d8-53b009ec3064-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a438bea-772b-4751-af59-95000d83b633/conversions/a8efb1bb-c4bf-4ead-a0d8-53b009ec3064-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Большое внимание уделяем маленьким детям, которые находятся в воде. Если видим, что они одни, пытаемся найти их родителей и побеседовать, чтобы не оставляли без присмотра детей", - отметил матрос-спасатель спасательного поста пляжа № 2 Заславского водохранилища Андрей Мачехин.

"Организовано дежурство спасателей ОСВОД. Их сегодня более 330 по всей стране. Дополнительно для обеспечения безопасности в этот промежуток времени работают 8 штатных водолазно-спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям. И сформированы 174 группы спасения людей на водах. Как правило, именно наши спасатели работают там, где не хватает спасателей ОСВОД, где идут дополнительные риски для безопасности людей. В том числе активно проводим работу в стихийных местах отдыха людей", - подчеркнул помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Можно пожарить шашлык и на собственном приусадебном участке, ведь свое, домашнее, вкуснее. Но здесь нужно соблюдать правила безопасности, ведь игры с открытым огнем - это не шутки.