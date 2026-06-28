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Более 150 военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили парашютные прыжки с самолета Ан-2.

60 военнослужащих совершили прыжок впервые.

Армия страны может десятилетиями готовиться к войне и, к счастью для своих граждан, никогда с ней не столкнуться. В этом и есть высший смысл военной службы - быть щитом. Но стоит лишь на миг остановить подготовку, расслабиться и решить, что беда обойдет стороной, можно в одночасье столкнуться со страшной армадой врага. Поэтому подготовка личного состава в наших Вооруженных силах не прекращается ни на час.

Один из важнейших этапов в жизни тех, кто пришел служить в силу специальных операций, в частности, в легендарную 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Бресте, это прыжок с парашютом.

"Существует 6 этапов укладки основного парашюта и 6 этапов для запасного. Все этапы укладки парашюта контролируют специальные службы, - рассказал начальник отделения воздушно-десантной подготовки службы 38 ГВ. ОДШБР ВС РБ Олег Прокопеня. - После того, как уложат купол, обязательно идет проверка строп. Это уже будет следующий этап. Последний этап - это заполнение документации, подгонка подвесной системы. Парашют в сумке опечатывается".

"Не земля встречает вас, а вы встречаете землю" - как готовят десантников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7ecc15-2479-4703-8a37-73167b828911/conversions/a9e6d072-0c0a-4a9e-a8ec-ae7c711beea1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7ecc15-2479-4703-8a37-73167b828911/conversions/a9e6d072-0c0a-4a9e-a8ec-ae7c711beea1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7ecc15-2479-4703-8a37-73167b828911/conversions/a9e6d072-0c0a-4a9e-a8ec-ae7c711beea1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7ecc15-2479-4703-8a37-73167b828911/conversions/a9e6d072-0c0a-4a9e-a8ec-ae7c711beea1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Массовая выброска парашютного десанта и сегодня остается единственным способом мгновенно создать боевой порядок там, где не пройдет техника. Но прыжок с парашютом - это не только захват плацдарма, это доставка боеприпасов и медикаментов в зоны бедствия, спасение экипажа, терпящих бедствие судов, скрытная заброска разведгруппы в тыл противника. Пока боец в воздухе, он уязвим. Именно поэтому подготовка к первому прыжку - дело длительное и ответственное.

Ребята признаются, что страха нет перед прыжком, потому что они уверены в своей подготовке.

"Это дело тонкое, нужно все делать без каких-либо ошибок", - сказал контрактник.

Среди них есть и девушки.

"Я всегда была под впечатлением от людей в форме. Мне казалось, что они невероятно сильные духом. И в связи с тем, что имела опыт общения с этими людьми, решила попробовать свои силы. И силы мне позволили оказаться здесь, чему я, несомненно, рада. Месяц я проходила отбор, уже в ноябре приняла присягу", - рассказала девушка-контрактница.

Муж поддержал, а ребенок все время интересуется, совершила ли мама прыжок.

"Когда летает над городом самолет, она каждый вечер меня спрашивает, ну что, мамочка, ты уже совершила свой прыжок, ты уже прыгнула. Она очень трепетно и гордо относится к выбору моей профессии", - поделилась личными подробностями военнослужащая.

"Не земля встречает вас, а вы встречаете землю" - как готовят десантников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a56204e8-50c3-44e5-8789-ce4b5c865a39/conversions/ade1b321-673a-47fe-ad18-c7de03759405-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a56204e8-50c3-44e5-8789-ce4b5c865a39/conversions/ade1b321-673a-47fe-ad18-c7de03759405-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a56204e8-50c3-44e5-8789-ce4b5c865a39/conversions/ade1b321-673a-47fe-ad18-c7de03759405-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a56204e8-50c3-44e5-8789-ce4b5c865a39/conversions/ade1b321-673a-47fe-ad18-c7de03759405-xl-___webp_1920.webp 1920w

Парашютно-десантная подготовка начинается на земле, где готовишься к прыжку физически и психологически. В летательный аппарат ты сможешь взять с собой только парашют и полученные знания.

Командиры подразделения смотрят на правильность отделения от летательного аппарата, также указывают на ошибки бойцов. "Мы можем до автоматизма научить, боец будет уже правильно отделяться из самолета. Будем спокойны, когда он будет уже в воздухе при настоящих прыжках", - сказал командир.

Военнослужащий показал дальнейшие действия после того, как основной купол вступил в работу. По его словам, это включает нештатные ситуации, такие как отказ купола, схождение военнослужащих в воздухе. "Мы солдат доводим до автоматизма, чтобы они если нештатно вдруг ситуация произойдет, могли отработать уверенно в воздухе и спокойно приземлиться, применив запасной парашют, если будет такая необходимость. Также есть такие нештатные ситуации, как здания, озера, реки. Никто нас от этого не ограничил. Можем тоже при приземлении где-то попасть в такую ситуацию. Все штатно отрабатываем. Также учимся разворачиваться по ветру".

Военнослужащая-психолог пояснила, что страх может быть чаще от неизвестности.

"В нашей ВДС службе даже страх рассеивается, поскольку я уверена в том, что все этапы пройдены, все этапы проверены, остается только совершить прыжок", - уверена она.

Чтобы понять, что испытывают бойцы во время подготовки, важно представить, что ранец с парашютом весит 16 кг. На бойце во время прыжка не только он, а автомат, боеприпасы. Груз общим весом более 50 кг. И все это нужно не просто поднять в воздух, а совершить прыжок с высоты не менее 600 м, приземлиться в нужный квадрат и приступить к выполнению задачи.

"Не земля встречает вас, а вы встречаете землю" - как готовят десантников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94776d89-6ca3-45e9-ad70-520273db01c2/conversions/f4889030-b7c8-4afb-9749-9c4a756814ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94776d89-6ca3-45e9-ad70-520273db01c2/conversions/f4889030-b7c8-4afb-9749-9c4a756814ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94776d89-6ca3-45e9-ad70-520273db01c2/conversions/f4889030-b7c8-4afb-9749-9c4a756814ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94776d89-6ca3-45e9-ad70-520273db01c2/conversions/f4889030-b7c8-4afb-9749-9c4a756814ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Скажу слово "пошел". Можешь ближе подойти чуть-чуть. Сейчас смотри вперед", - инструктирует военнослужащий.

На тренажерах до автоматизма доводят отделение от испытательного аппарата. Главное - принять правильную позу, чтобы поток воздуха не закрутил тело и стабилизирующий парашют вышел штатным.

"Ты служишь, как говорится, в элите, и не прыгнуть - это значит, что зря служил тут. Сейчас самое главное - это подготовиться к этому", - признается военнослужащий.

5 утра, а на брестском полигоне уже легкое оживление. Все бойцы получили купола, идет формирование бортов и инструктаж. Каждый из десантников понимает, что это не просто прыжок, а это в том числе и элемент слаживания.

"Максимально, полностью напрягли ноги, все тело свое. Не земля встречает вас, а вы встречаете землю, - дает последние напутствие инструктор. - Приземлились, не надо пытаться устоять на ногах. Раз, завалились на левый бок. Быстренько поднялись, забежали, погасили купол. Старшему на пункте сбора куполов обязательно предоставить парашют, записаться в журнале, дождаться старшего борта и доложить, что с вами все хорошо".

Адреналин, свобода - такие чувства вызвал прыжок у военнослужащего.

"Это было незабываемо", - говорит другой после своего первого прыжка.

Теперь цель - собрать Милан.

Милан - это коллекция прыжков в арсенале военнослужащих с одноименных летательных аппаратов: Ми-8, Ил-76, Ан-2. Собрать их - мечта каждого настоящего десантника.

Десантники учатся прыгать, чтобы страна могла спать спокойно.