"Привет, папа!": 26 июня Беларусь вновь приняла обмен военнопленными между Россией и Украиной

Беларусь 26 и 27 июня 2026 года вновь стала гуманитарным коридором для Москвы и Киева. 26 июня 160 военнопленных с каждой из сторон вернулись домой.

Беларусь организовала и выстроила необходимую логистическую цепочку от места посадки самолета в аэропорту Гомеля, маршрута колонны автобусов до горячего питания и медицинской помощи.

Был налажен алгоритм действий и для ситуаций, если вдруг экстренно требовалась госпитализация. Организовать комфортные и равные условия для каждой сторон - поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко. Но ключевое то, что люди смогли вернуться к своим близким. Вот что говорили и украинские и российские военнослужащие.

"Помогало то, что нуждаемся в своих семьях, а семьи нуждаются в нас. Многие из нас являются единственными кормильцами своих семей. Очень хотелось вернуться домой. Большое спасибо белорусской стороне за теплый прием, за то, что накормили и встретили", - рассказал военнослужащий.

"Когда письмо начинается со слов "привет, папа! Привет, мой муж! Папа, у меня все хорошо!", я хочу, чтобы моя дочь росла в мире, не видела ужасы войны", - подчеркнул обмененный военнослужащий.

Многие до последнего не знают, куда направляются, но когда приходит осознание, что они на белорусской земле, признаются, что вздыхают с облегчением, ведь понимают, что скоро окажутся дома.

27 июня из Украины в Россию вернулись 7 мирных жителей, столько же человек отправились в Украину.

"Благодарна белорусским коллегам за организацию всего на высшем уровне. Есть возможность провести переговоры, обменяться документами. Кроме того, все ребята со стороны Украины и России накормлены, им передаются посылки. Большая благодарность белорусским коллегам за организацию на высшем уровне переговорного процесса. Так говорю я как российская сторона, так говорит украинская сторона", - заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Председатель Постоянной комиссии Национального собрания Беларуси Ирина Костевич подчеркнула, что алгоритм взаимодействия выстроен, на маленьком клочке белорусской земли не делят на своих и чужих. Здесь едины все. "Мы люди, которые хотели бы счастья, семей, детей. Все, что зависит от Беларуси, будет максимально двигаться в мирном треке", - заметила она.

Беларусь свою позицию не меняет: страна выступает за мирное урегулирование конфликта, используя любую возможность для нормализации отношений между сторонами. С 2022 года состоялось более 70 обменов военнопленными, простыми людьми, передавали и тела погибших.