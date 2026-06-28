Мосты и дороги Беларуси: почему Киев видит угрозу в реконструкции, а не развитие логистики

За тем, как Киев обостряет отношения с Минском и пытается втянуть Беларусь в конфликт, наблюдают сейчас во всем мире. Немецкое издание Junge Welt, анализируя поведение руководства Украины, сравнивает ее с тактикой нацистской Германии, которая в 1938-1939 годах предъявляла Чехословакии и Польше один ультиматум за другим.

На нас давят поэтапно. Сначала санкциями в экономике, затем информационно. Дальше заявляют, что могут украсть Президента. 500 целей и нападение на автобус с нашими детьми. А теперь Киев выдвинул новые требования: Беларусь должна остановить асфальтирование дорог и реконструкцию мостов. Комментировать здесь, конечно, только портить. Разве что для Украины "шок", что в Беларуси что-то строится и ремонтируется на плановой основе.

Победив сомнительное существование ретрансляторов, высшее руководство Украины разрабатывает план новой перамоги. За столом разведка думает о том, что Беларусь точно нападет. На столе в качестве доказательств спутниковые снимки: "Вот здесь построят мосты, а здесь развернут транспортную развязку".

И к украинской разведке есть вопросы. За что же все-таки казенный хлеб едят эти товарищи, если для составления этого доклада разведку достаточно было провести запросом в поисковой строке Google. Это называется Государственная программа "Дороги Беларуси" до 2030 года. Почти 19 млн белорусских рублей уйдет на обновление инфраструктуры. Работы идут активно. В ближайшие 5 лет отремонтируют и реконструируют 25 тыс. км дорог и более 500 мостов.

"Приоритет программы - развитие регионов, каждого региона. Мы думаем и о том, чтобы строить дороги и ремонтировать их в каждом населенном пункте, чтобы наши граждане чувствовали внимание и заботу, а их передвижение по стране было безопасным. Также мы рассматриваем в качестве приоритета международные коридоры", - поделился замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Леончик.

А вот еще новость для того же высшего руководства соседки, бесплатно, без разведки. Всего в нашей стране более 5 тыс. мостовых сооружений. Мосты и дороги ремонтировали и в прошлую пятилетку.

Год назад после масштабной реконструкции открыли мост через реку Припять в Мозыре. Он, кстати, был подарком. Белорусская традиция - открывать социальные объекты в преддверии 7 Ноября - хорошая, добрая и из советского прошлого. Без инфекции безумной десоветизации. Не справлялся "старичок" с заметно выросшим трафиком, 65 лет служил как никак. Старый снесли, новый построили. Открыл его Президент, подчеркнув, что это задача государства - заниматься инфраструктурой.

"Мост как памятник наших добрых дел, будет стоять, крепко стоять и обеспечивать необходимую жизнь и нашему Мозырю, и Калинковичам. Мосты и дороги - это наиважнейшая задача государства. Государство должно заниматься инфраструктурой. Дорога есть, пожалуйста, езжай на личном автомобиле, на общественном транспорте. Вот кусок земли - строй дом, развивайся", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

И это абсолютно естественный процесс отношений государства и народа. В Беларуси много производств - промышленных и АПК - в разных уголках страны. Если государство хочет, чтобы люди работали, задача - развивать инфраструктуру. Если созданы условия для жизни и работы людей, то в местности будет приток, а не отток населения. Логично, повысится и производительность труда, доход населения, предприятия и государства. И это абсолютно логичный экономический цикл.

Мост через реку Сож в Гомельской области - это тот объект, который, как указала Украина на своей карте, якобы угрожает ее безопасности. Современная надводная артерия на 14 опорах с широкими полосами для движения. Строительство с нуля началось еще в 2024-м. Металлический гигант уже соединил два берега реки. Да, рядом есть еще один мост, который возвели еще в 1960-х, но старичку пора бы и на покой.

Для понимания разумного: строительство моста - это не взял и пошел лупить кувалдой, и не рисунок на картинке. Проектная документация конкретно по этому мосту разрабатывалась в 2021 году. Проект не только масштабный, но и жизненно необходимый для всей Гомельской области. Как говорят сами местные, трафик увеличился, люди хотят быть мобильными. А мост через Сож свяжет райцентр с областью.

Еще одна масштабная стройка тоже в Гомельской области, но уже в Речицком районе. К 2030-му трасса М-10 превратится в полноценный автобан - четырехполоска с современными решениями. Программа реконструкции зацепила и ремонт правой части моста через Днепр, которую закрыли еще 20 лет назад.

"Ремонт данного участка дороги и реконструкция моста обусловлены логистикой для наших предприятий, это позволит оперативно доставлять грузы, а также для удобство нашего населения, чтобы добраться в близлежащий регион. Данный объект проектировался еще в 2016 году", - рассказал зампредседателя Речицкого райисполкома Василий Близнец.

Вообще в Украине есть пунктик - это мосты. Что ни мост, то если не угроза, то как минимум конвульсии. Реконструкции в Беларуси идут на основе планового режима. Причем, как и планы, так и его основа в широком доступе и для широкой общественности публикуются открыто.

Мост через Мухавец в Бресте построен в 1963 году по нормам прошлого века. Вопрос о том, что он уже не справляется с транспортным потоком, поднимался местными жителями из года в год. Мост соединяет центр города с заречной частью, а она стремительно растет. Новые жилые районы областного центра - это тысячи семей и автомобилей, новые маршруты общественного транспорта. Вопрос "дозрел", год назад было принято решение строить новый.

"Это ключевая транспортная артерия с заречной частью города, очень большое количество маршрутов общественного транспорта проходит по этому мосту. Нагрузка, конечно, значительная. Соответственно, и пробки возникают в часы пик. Поэтому люди обращались с предложениями, что он уже требует реконструкции", - пояснил зампредседателя Брестского горисполкома Андрей Ильяшук.

Аналогичная ситуация и с мостом через Днепровско-Бугский канал в Ивановском районе Брестской области. Это единственная связь районного центра с несколькими населенными пунктами, двумя молочно-товарными фермами и популярным санаторием "Алеся". Сейчас путепровод закрыт, люди добираются по объездной дороге с наплавным мостом.

А вот из Столина до Лунинца сегодня можно добраться двумя маршрутами: через Пинск - это 127 км, или Житковичи - 172. Хотя прямое расстояние по местным дорогам Брестской области всего 46 км. Однако этот маршрут идет через реку, а паромная переправа работает только в теплый период. Строительство моста обеспечит круглогодичное транспортное сообщение между Столином и Лунинцом по кратчайшему пути. Строительство - поручение главы государства в рамках развития Припятского Полесья. Это будет прямой автодорожный выход из Столина в Минск, Барановичи и Гродно.

Однако не только в регионах и тем более приграничных идет реконструкция мостов. До 2030 года только в столице более чем из 100 мостов и путепроводов отремонтируют не менее 30, требующих особого внимания. Причем 26 из них уже обновили.

В самой Украине назрел кризис коммуникации между высшим руководством страны, сектором безопасности и силовиками на местах. Делая подобного рода заявления о том, что кто-то на кого-то готовится напасть, доклад запрашивают и у других силовых военных ведомств, возможно, и союзников.

"В непосредственной близости от нашей границы наращивания ударной группировки или воинских подразделений, включая технику, или чтобы происходило что-нибудь подобное, мы не фиксировали", - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В данной ситуации военно-политическое руководство само определило цели, и эти цели оно получило в конечном итоге. Сегодня в нашем современном мире строить дороги и мосты исключительно в военных целях - очень накладно. Никогда из одного источника не берется информация, она всегда перепроверяется. Это могут быть и службы безопасности, военная разведка, военная контрразведка. Есть масса других источников, из которых можно получить эту информацию, в том числе и от своих союзников. То, что сегодня говорят пограничники, то, что сегодня говорят другие военные, в этой несогласованной ситуации они дают объективную картинку", - заявил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.