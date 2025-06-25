Что будут обсуждать на заседании президиума Делового совета ЕАЭС

25 июня в Минске стартует первое мероприятие "пятерки" в преддверии форума стран ЕАЭС - заседание президиума Делового совета Евразийского экономического союза.

Говорить будут об улучшении делового климата в ЕАЭС, препятствиях на внутреннем рынке и в отношениях с партнерами из третьих стран. Форум будет проходить за закрытыми дверями. Еще до начала форума собрались представители бизнеса, госорганов, эксперты, чтобы обсудить важные вопросы в интеграции, что еще нужно сделать, чтобы некоторые процессы двигались быстрее.

Деловой совет стал главной площадкой в преддверии Евразийского экономического форума, ведь многие темы, которые прозвучат за круглым столом, завтра будут детально обсуждаться на тематических секциях. Нужно сказать, что бизнес в ЕАЭС активный, готов предлагать какие-то решения и вносить корректировки, например, в правовую базу. Ведь бизнес-круги видят все изнутри, например, как работают механизмы, принятые на уровне Евразийской экономической комиссии.

Да, сделано немного, и на белорусских предприятиях говорят, что рынок интересный, премиальный, но существуют барьеры. Многие удалось ликвидировать, но препятствия, чтобы их становилось все меньше, нужно обсуждать. Уже создана единая евразийская промышленная политика.

Многие предприятия входят в реестр промышленной продукции Евразийского экономического союза, а это значит, что они могут участвовать в госзакупках на всем рынке ЕАЭС, в частности, на премиальном российском. Речь идет о больших поставках. Это, например, муниципальные заказы на поставку пассажирской техники, которую покупают и заказывают города. Эти вопросы тоже будут обсуждаться, но круг тем гораздо больше.

Важна и торговля внутри союза, которая растет. Была озвучена цифра, что за последние 11 лет она выросла в 2 раза и сейчас составляет 100 млрд долларов. Понятно, что все готовы торговать и больше.

Те, кто пришел на заседание, имеет свой круг тем, интересы, он готов предложить свои решения и обсудить их с коллегами.

"Важными являются вопросы технического регулирования - это один из механизмов интеграционного воздействия на деловую среду от Евразийской экономической комиссии. Также необходимо осуществить меры по усилению государственного надзора над выпуском продукции в обращение по подложным сертификатам. Ведь это связано с безопасностью в интересах как бизнеса, так и потребителей. Условия выдачи сертификатов могут быть только после реальных испытаний продукции", - перечислил председатель Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)" Анатолий Харлап.

Анатолий Харлап news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93034f6-13c1-4ea9-9d1e-f15197c51fab/conversions/ec724846-35eb-40a0-aa0a-742e4cd9ddea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93034f6-13c1-4ea9-9d1e-f15197c51fab/conversions/ec724846-35eb-40a0-aa0a-742e4cd9ddea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93034f6-13c1-4ea9-9d1e-f15197c51fab/conversions/ec724846-35eb-40a0-aa0a-742e4cd9ddea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93034f6-13c1-4ea9-9d1e-f15197c51fab/conversions/ec724846-35eb-40a0-aa0a-742e4cd9ddea-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Харлап

По словам председателя, сейчас активно развивается электронная торговля. И в этом случае также ставится вопрос, чтобы ЕЭК обратила внимание на необходимость выравнивания условий выхода на рынок как маркетплейсов, так и для непосредственных изготовителей продукции на территории ЕАЭС.

Это только небольшие акценты из всего круга вопросов, которые прозвучат на президиуме Делового совета Евразийского экономического союза.

Стартовало заседание в 15:00, на него был регламент 2 часа, но участники еще до начала сказали, что времени настолько мало, что задержатся дольше минимум на 3 часа. Темы для обсуждения заявлены интересные. Например, торговля с третьими странами, адвокатирование конкуренции, будут говорить и о финансовых механизмах поддержки и новых кооперационных проектах, а также особый акцент сделают на агропромышленном комплексе.