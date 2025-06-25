Давыдов: Внедрение современных технологий в пунктах пропуска - ключ к ускорению товарооборота

На Евразийском экономическом форуме 26 июня затрагивают интеграционные процессы в таможенном регулировании. Обсуждают новации и экономические преимущества. Важная составляющая - это упрощение процедур.

ЕАЭС - это торговля товарами, услугами и сырьем, и здесь важно таможенное регулирование. Страны создали единое таможенное пространство, многие принципы и нормы уже работают, но всегда есть что усовершенствовать.

"В первую очередь мы обсуждаем инновации и роль таможни в развитии интеграционных процессов ЕАЭС. Основа экономического союза - это союз таможен: единая таможенная территория, сокращение сроков выпуска товаров и прохождения границы", - отметил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

В кодексе предусмотрено всего 4 часа на выпуск товаров, а среднее время прохождения границы сейчас составляет 20-25 минут по союзу. Президент России Владимир Путин поставил задачу российским таможенникам сократить это время до 10 минут на транспортное средство. Каждый простой на границе - это задержка в товарообороте, снижение валового внутреннего продукта. А каждое ускорение способствует экономическому развитию и росту ВВП. Основная задача - ускорение и упрощение процедур без потери контроля и доходов бюджетов стран.