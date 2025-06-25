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Давыдов: Внедрение современных технологий в пунктах пропуска - ключ к ускорению товарооборота
На Евразийском экономическом форуме 26 июня затрагивают интеграционные процессы в таможенном регулировании. Обсуждают новации и экономические преимущества. Важная составляющая - это упрощение процедур.
ЕАЭС - это торговля товарами, услугами и сырьем, и здесь важно таможенное регулирование. Страны создали единое таможенное пространство, многие принципы и нормы уже работают, но всегда есть что усовершенствовать.
"В первую очередь мы обсуждаем инновации и роль таможни в развитии интеграционных процессов ЕАЭС. Основа экономического союза - это союз таможен: единая таможенная территория, сокращение сроков выпуска товаров и прохождения границы", - отметил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
В кодексе предусмотрено всего 4 часа на выпуск товаров, а среднее время прохождения границы сейчас составляет 20-25 минут по союзу. Президент России Владимир Путин поставил задачу российским таможенникам сократить это время до 10 минут на транспортное средство. Каждый простой на границе - это задержка в товарообороте, снижение валового внутреннего продукта. А каждое ускорение способствует экономическому развитию и росту ВВП. Основная задача - ускорение и упрощение процедур без потери контроля и доходов бюджетов стран.
По словам министра, один из круглых столов на форуме будет посвящен развитию пунктов пропуска. "Это ключевой элемент: любой международный транспортно-логистический коридор требует остановки в пункте пропуска. Чтобы избежать задержек, пункт должен быть современным узлом, оснащенным различными системами контроля, так называемым интернетом вещей. Внедряются в ЕАЭС навигационные пломбы, сейчас они работают в России и Беларуси, в будущем, надеемся, по всему союзу. Благодаря интернету вещей реально прослеживать всю цепочку движения товаров: от границы до конечного потребителя", - отметил Руслан Давыдов.