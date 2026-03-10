Депутат: Цифровой белорусский рубль позволит обеспечить прозрачность всех платежей

Белорусский финансовый рынок готовится к введению в оборот цифрового рубля. 10 марта депутаты приступили к работе над соответствующим законопроектом. Ожидается, что документ рассмотрят в парламенте в первом чтении уже в апреле. Цифровой рубль станет законным платежным средством, третьей формой денег (в дополнение к наличным и безналичным расчетам).

Цифровой рубль

Станет ли цифровой белорусский рубль обязательным для всех? И отменят ли при этом безналичную национальную валюту? Как им пользоваться? Оплачивать товары? Конвертировать? Пополнять счета? И, наконец, чем так плохи классические деньги, раз уж мир так тянется к цифровым аналогам? Уже скоро белорусы будут считать деньги в трех формах белорусского рубля. А чтобы это случилось быстрее, в стране разрабатывают правовую базу. Соответствующий закон уже готовят к первому чтению в Овальном зале.

Представить современный финансовый мир без цифровой валюты уже невозможно - 98 % мировой экономики, или 130 стран планеты уже развивают цифровые версии национальных валют. Для Китая, к примеру, цифровой юань - уже реальность! Его используют миллионы, тестируют в трансграничных сделках. И это, к слову, одна из причин его актуальности. Экономические войны, как известно, сильно бьют по расчетам между странами. Цифровая валюта это исправит.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это поможет упростить трансграничные расчеты и уйти в том числе от международных платежных систем для упрощения расчетов нашего бизнеса. Цифровой рубль позволит государству фактически обеспечить прозрачность всех платежей. Для граждан это безопасность, для бизнеса это фактически доступ к своим финансовым ресурсам 24 /7. На текущий момент наши организации, юридические лица фактически осуществляют платежи в банковское время. С внедрением цифрового белорусского рубля и с его использованием они смогут делаться в любой момент и в любое удобное время".

Эмитентом цифрового белорусского рубля будет Национальный банк, и только он. И открывать цифровые кошельки планируется только на платформе регулятора, так что к коммерчески банкам де-юре они привязаны не будут. А вот открывать такой кошелек или нет - ваше право. Не хотите пользоваться цифровым рублем - можно по старинке использовать наличные или платить по безналу. Тут уж никто не заставит. Но по своей ценности и стоимости цифровой, наличный и безналичный рубль будут абсолютно равны.

"Если изменение законов по вопросу цифрового белорусского рубля будет принято депутатами, Палатой представителей, Советом Республики и подписано главой государства, то наши национальные государственные системы должны будут под него построиться. Поэтому уже законопроект содержит обязательства для государственных органов при принятии законопроекта открыть счета в цифровых белорусских рублях, - пояснил Алексей Райко. - Для граждан, соответственно, это будет возможность выбора. Фактически на текущий момент гражданин сможет выбирать, что ему удобнее: хранить деньги в цифровых белорусских рублях, либо в наличных денежных средствах, либо это, допустим, может быть безнал. Но граждане должны понимать, что на цифровые белорусские рубли не будут начисляться проценты на остаток и кешбэк, поэтому в основном для граждан это будут удобные средства для платежа".

Проще говоря, цифровые деньги создают не для сбережений, а лишь для удобной оплаты. В перспективе, обещают, даже без доступа к интернету, так что депозит в цифре вам не откроют. Как и кредит в цифровых деньгах вы тоже не получите. Зато получить выплаты - например, социальные, в цифровом формате вряд ли запретят.