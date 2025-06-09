Депутаты одобрили соглашение между Беларусью и РФ в сфере регулирования финансового рынка

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Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком", сообщила БЕЛТА.

Законопроект внесен на рассмотрение в Палату представителей Советом Министров. Целью его подготовки является выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее соглашения между правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и Правительством РФ, Центральным банком РФ о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, подписанного в Москве 6 августа 2024 года.

Соглашением определяется порядок обмена информацией между надзорными органами Беларуси и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка.