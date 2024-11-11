Детское питание и сельхозтехника - в какой еще белорусской продукции заинтересован Оман

Перспективы развития отношений между Беларусью и Оманом 15 декабря обсуждали в Маскате Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Несмотря на то что Президент Беларуси совершает визит в рабочем формате, весь церемониал практически соответствовал статусу официального или государственного визита. Александра Лукашенко встретили во дворце Аль-Алам (в переводе Дворец знамени) – официальной резиденции султана Омана.

После церемонии лидеры стран удалились на переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций. В 2024 году динамика двустороннего сотрудничества активизировалась. В Маскате был организован совместный бизнес-форум, который завершился рядом контрактов на поставку продовольствия.

Территориально в Омане сложно вести сельское хозяйство. 80 % земель - пустыни. Для решения этого вопроса и не только они ищут надежных партнеров.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси

Александр Ефимов:

"Оманская сторона имеет интерес в поставках белорусской продукции, в первую очередь машиностроительной (грузовой, пассажиркой, коммунальной техники). Также Оман заинтересован в сельскохозяйственной технике, тракторостроении. Учитывая, что Оман имеет серьезные портовые мощности, хорошую логистическую инфраструктуру, он предлагает нашей стороне организацию совместных производств с целью поставки выпущенной в Омане продукции на рынки третьих стран (в Африканский регион, страны Ближнего Востока)".

14 декабря провели переговоры и министры сельского хозяйства. Работать будут по классическим схемам поставок белорусской продукции, но не исключают, например, переработку и верблюжьего молока.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Их интересует белорусская молочная продукция. Это очень хорошо, ведь в Беларуси есть нужные объемы, а еще мы производим много сухого молока. На сегодня уже осуществляются поставки. Товарооборот в 2024 году оценивается в 5 млн долларов, но это не та цифра, на которую нужно ориентироваться. Мы продаем в Оман сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сухую сыворотку. Оман готов рассматривать вопрос поставок детского питания".

Анатолий Линевич

Стороны уже вели предварительные переговоры по увеличению товарооборота. В октябре 2024 года официальный визит в Оман совершил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. И вот теперь прошли переговоры на уровне глав государств.

Оман - арабское государство с населением 5 млн человек и двумя основными секторами экономики: нефтяным и газовым. Прошлое Омана было колониальным. Но за полвека государство превратилось в образец просвещенной монархии и одну из самых стабильных стран арабского мира. Страна занимает высокие позиции в рейтинге мировой безопасности, по индексу человеческого развития, а также по глобальному индексу благополучия.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Те договоренности, которые были достигнуты и сегодня закреплены уже здесь окончательно, первое это то, что будет возможность для наших туристов, которые планируют посетить Оман, до 14 дней приехать сюда без визы. В аэропорту просто будет бесплатно ставиться штамп. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

По его словам, также есть планы по открытию прямого рейса из Беларуси в Оман. "Практически остались только технические моменты, все согласования уже прошли", - уточнил Максим Рыженков. Он также уверен, что это очень серьезно повлияет на туристические отношения между двумя государствами.