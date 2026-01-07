"Действительно дает свои результаты" - как в Гомельской области наладили систему шефской помощи АПК

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко 7 января по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко в проекте "Президентская среда" рассказал о реализации поручений главы государства по поддержке агропромышленного комплекса региона через систему шефства.

"Мы подошли к поручениям главы государства очень серьезно. Проанализировали поставленные Президентом задачи, провели мониторинг наших промышленных предприятий и организаций других сфер, которые могли бы подставить плечо как шефы для хозяйств АПК. Фактически в ноябре было принято решение облисполкома - закрепление шефов за сельскохозяйственными организациями", - обозначил председатель Гомельского облисполкома.

Иван Крупко:

"Мы обозначили виды работ, которые предприятия будут оказывать и трудовыми ресурсами, и техническими. Положили это на бумагу и провели большое совещание на уровне уполномоченного представителя главы государства Юрия Викторовича Назарова на базе Чечерского района. Обсудили все направления и планы поквартально, что будет сделано на предприятиях АПК".

Он подчеркнул необходимость оперативного решения текущих вопросов: "Понятно, что есть необходимость в весомых вложениях, которые требуют определенного времени и плановых поступлений, но вопросы наведения порядка, организации технологий должны быть решены мгновенно".

"И начиная с декабря мы раз в две недели смотрим на базе отдельных районов, где отмечается снижение производства или требуют внимания другие вопросы. Анализируем, что сделано за период и усилиями шефов, самих предприятий и районов отрабатываем технические параметры для увеличения самого главного - производства продукции и наведения идеального порядка на территории сельскохозяйственных объектов. Да, это действительно дает свои результаты", - добавил председатель облисполкома.