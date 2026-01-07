3.67 BYN
"Действительно дает свои результаты" - как в Гомельской области наладили систему шефской помощи АПК
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко 7 января по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко в проекте "Президентская среда" рассказал о реализации поручений главы государства по поддержке агропромышленного комплекса региона через систему шефства.
"Мы подошли к поручениям главы государства очень серьезно. Проанализировали поставленные Президентом задачи, провели мониторинг наших промышленных предприятий и организаций других сфер, которые могли бы подставить плечо как шефы для хозяйств АПК. Фактически в ноябре было принято решение облисполкома - закрепление шефов за сельскохозяйственными организациями", - обозначил председатель Гомельского облисполкома.
Иван Крупко:
"Мы обозначили виды работ, которые предприятия будут оказывать и трудовыми ресурсами, и техническими. Положили это на бумагу и провели большое совещание на уровне уполномоченного представителя главы государства Юрия Викторовича Назарова на базе Чечерского района. Обсудили все направления и планы поквартально, что будет сделано на предприятиях АПК".
Он подчеркнул необходимость оперативного решения текущих вопросов: "Понятно, что есть необходимость в весомых вложениях, которые требуют определенного времени и плановых поступлений, но вопросы наведения порядка, организации технологий должны быть решены мгновенно".
"И начиная с декабря мы раз в две недели смотрим на базе отдельных районов, где отмечается снижение производства или требуют внимания другие вопросы. Анализируем, что сделано за период и усилиями шефов, самих предприятий и районов отрабатываем технические параметры для увеличения самого главного - производства продукции и наведения идеального порядка на территории сельскохозяйственных объектов. Да, это действительно дает свои результаты", - добавил председатель облисполкома.
"Гомельская область в целом сработала в 2025 году хорошо по всем показателям. Все показатели выше уровня 2024 года", - заключил он.