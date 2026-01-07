3.67 BYN
"Работа в штатном режиме" - Гомельская область готова к сложным погодным условиям
7 января Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в Гомельской области и о ситуации в регионе в связи с обильным выпадением осадков с 6 на 7 января. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Президентская среда" рассказал, как справляются специалисты с последствиями непогоды.
"Накануне состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все ресурсы, которые необходимы для поддержания инфраструктуры, расчистки республиканских, областных дорог и в населенных пунктах, были задействованы. На сегодняшний день ситуация стабильная", - подчеркнул Иван Крупко.
Инфраструктура работает в штатном режиме. Все под контролем МЧС, ГАИ, УВД. Каких-то чрезвычайных ситуаций в Гомельской области нет.
Температура воздуха, как отметил он, держится на уровне 6-8 градусов ниже нуля, но доступ к объектам обеспечен: "Дороги, все подъезды к социальным учреждениям расчищены, доступ есть ко всем дорогам. Сейчас коммунальные службы занимаются в основном расчисткой дворовых территорий, небольших проездов, улочек".
По словам председателя облисполкома, снегопады затронули в основном восток, юго-восток региона. "Осадки выпали в Гомеле, Добрушском, Ветковском, Рогачевском и Кормянском районах. Понимаем, что к выходным может усилиться ветер, снегопад, поэтому была проведена работа по дополнительным ресурсам. В случае выпадения обильных осадков в короткое время будет поднята вся техника, которая имеется в Гомельской области на устранение последствий повышенного уровня осадков", - сказал Иван Крупко.
Для повышения готовности запланированы учения. "8-9 января на территории ряда районов Гомельской области будут проведены мини-учения, где поднимется техника не только коммунальных служб, но и дорожных предприятий, организаций, которые в случае чрезвычайной ситуации готовы предоставить свои ресурсы - трудовые и технические", - добавил он.
Иван Крупко:
"Мы понимаем, что ожидается и понижение температуры, поэтому все службы в режиме полной готовности - энергетики, МЧС, дополнительные ресурсы, бригады ЖКХ (их 169)".
Он обозначил, что сейчас идет проверка котельных, ведутся работы по другим направлениям. "Делается все для полной готовности всего хозяйственного комплекса к работе в сложных условиях с низкими температурами", - заключил председатель Гомельского облисполкома.
По данным МЧС, за ночь в отдельных районах выпало до 17 см снега. Для устранения последствий в Гомельской области было задействовано около 60 единиц спецтехники и более 450 работников предприятий ЖКХ.