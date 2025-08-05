Директор Института плодоводства НАН Беларуси: Белорусские агротехнологии востребованы во всем мире

Селекционная работа по плодоводству в Беларуси проводится более чем по 40 культурам. Только за 10 лет производство плодово-ягодной продукции в нашей стране выросло почти в 3 раза. Развитие садоводства - под патронажем государства.

Белорусские агротехнологии и наука

Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси в 2025 году празднует вековой юбилей. Все эти годы он опирается на международный опыт. К слову, за все время существования института заключено около 100 договоров с профильными учреждениями из почти 30 стран мира. Сегодня самое плодотворное и тесное сотрудничество нас связывает с большинством регионов России.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси, подчеркнул, что неслучайно белорусские агротехнологии востребованы во всем мире. Мы умеем выращивать качественную сельхозпродукцию в непростых климатических условиях и готовы практически к любым вызовам. Мы это подтвердили. Несмотря на сюрпризы природы, около 25 % от урожая прошлогоднего сможем собрать в этом году.

В нашей стране делают все, чтобы снизить затраты, оптимизировать использование ресурсов, улучшить качество и, что важно, обеспечить конкурентоспособность.