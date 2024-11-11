Доехать до самых отдаленных поселков. Ключи от 30 новых автомагазинов вручили в Могилеве

Сразу 9 районов Могилевской области пополнили транспортный парк новенькими автомагазинами. Теперь торговля станет комфортнее и доберется до самых отдаленных поселков.

Ключи от машин в торжественной обстановке вручили у главной елки области. В общей сложности райпотребсоюзам подарили 30 мобильных торговых точек. Они оснащены системой спутникового мониторинга для соблюдения графиков, а также холодильным и морозильным оборудованием.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

"Глава государства ставил задачи, чтобы автолавка соответствовала техническим, технологическим, санитарным требованиям. Новый автомагазин сегодня позволяет доезжать до крайнего населенного пункта (протяженность может составлять до 200 км), обеспечить полный набор всех необходимых товаров".

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