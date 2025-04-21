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Доля БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года достигла рекордных 36,8 %. А отрыв объединения от "Большой семерки" достиг максимума за все время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МВФ.

Вклад БРИКС в глобальный ВВП в прошлом году вырос на 0,64 процентного пункта. В то же время доля G7 в мировой экономике впервые опустилась ниже 29 %, потеряв за год 0,42 процентного пункта и составив 28,86 %. В результате разрыв между вкладом БРИКС и "Большой семерки" в прошлом году вырос до рекордных 8 процентных пунктов с 6,9 годом ранее.

Причины этого, как отмечает РИА Новости, бурный рост стран БРИКС, семь из которых в прошлом году увеличили вклад в мировую экономику: доля Китая выросла на 0,34 процентного пункта - до 19,45 %, Индии - на 0,25 процентного пункта до 8,25 %, России - на 0,05 процентного пункта до 3,54 %, Эфиопии - на 0,01 процентного пункта до 0,27 %. Также небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, был у Бразилии (2,4 %), Ирана (0,9 %) и ОАЭ (0,4 %).

Единственными странами БРИКС, которые столкнулись со снижением доли в мировой экономики, стали Египет и Южная Африка - примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14 % и 0,5 % соответственно.

В то же время все страны "Большой семерки" зафиксировали сокращение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего он упал у Японии и Германии - по 0,1 процентного пункта, до 3,3 % и 3,06 % соответственно. Одновременно по 0,05 процентного пункта снизился вклад в мировую экономику Британии (2,2 %), Италии (1,8 %) и Франции (2,2 %). Доля Канады составила 1,3 % против 1,4 % годом ранее, доля США - 14,88 % против 14,94 %.