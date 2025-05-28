3.76 BYN
3.02 BYN
3.43 BYN
Доля нацвалют в расчетах СНГ составила 90 %
Доля национальных валют в структуре расчетов между странами СНГ достигла отметки в 90 %.
Наращивание доли нацвалют и укрепление независимых от западных стран расчетных систем во многом позволило добиться заметного роста экономики региона. Отмечено, что ежегодные темпы увеличения ВВП стран СНГ составили 4,4 %. И этот результат превысил среднемировую динамику.
Пространство СНГ стало ключевой точкой роста в Евразии, заключили эксперты.