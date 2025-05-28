Доля нацвалют в расчетах СНГ составила 90 %

Доля национальных валют в структуре расчетов между странами СНГ достигла отметки в 90 %.

Наращивание доли нацвалют и укрепление независимых от западных стран расчетных систем во многом позволило добиться заметного роста экономики региона. Отмечено, что ежегодные темпы увеличения ВВП стран СНГ составили 4,4 %. И этот результат превысил среднемировую динамику.