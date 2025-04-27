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Двузначные темпы роста заработной платы в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев
В Беларуси на рынке труда наблюдается устойчивый рост зарплат на фоне низкой безработицы. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает БЕЛТА.
"Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев", - отметили ЕАБР.
По их данным, реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8 % в марте после роста 11,1 % в феврале.
Оплата труда в бюджетном секторе в реальном выражении, по оценкам финансового учреждения, увеличилась на 12,3 %.
Высокие темпы роста зарплат отмечаются и во внебюджетном секторе белорусской экономики в большинстве видов экономической деятельности. При этом уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8 % в I квартале 2025 года.