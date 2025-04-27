Двузначные темпы роста заработной платы в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев

В Беларуси на рынке труда наблюдается устойчивый рост зарплат на фоне низкой безработицы. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает БЕЛТА.

"Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев", - отметили ЕАБР.

По их данным, реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8 % в марте после роста 11,1 % в феврале.

Оплата труда в бюджетном секторе в реальном выражении, по оценкам финансового учреждения, увеличилась на 12,3 %.