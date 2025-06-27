ЕАЭС подписал с Монголией и ОАЭ торговые соглашения

На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске состоялось подписание соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, сообщает БЕЛТА.

Со стороны Евразийского экономического совета оба соглашения были пописаны председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, а также членами Совета ЕЭК от всех пяти государств - членов ЕАЭС.

С белорусской стороны подпись под соглашениями поставила заместитель премьер-министра, председатель Совета ЕЭК Наталья Петкевич.

По информации МИД Беларуси, оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров. "Согласованные тарифные уступки покрывают более 90 % двусторонней торговли товарами Беларуси с Монголией и Эмиратами, что будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию торгово-экономических связей с этими странами, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на импортеров и экспортеров, а также улучшить условия поставок товаров взаимного интереса", - проинформировали в МИД.

Соглашение между союзом и Эмиратами обеспечивает функционирование зоны свободной торговли на постоянной основе. Помимо тарифных уступок, затрагивает различные сферы секторального сотрудничества.

Временное торговое соглашение с Монголией заключается первоначально на три года с последующим продлением на такой же период. После первых трех лет действия соглашения стороны могут начать переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли.