Единая промышленная политика и биржевой рынок - какие вопросы обсудят на межправсовете в Ереване

Евразийская интеграция: от промышленной политики до единых рынков - биржевых и сырьевых. Об этом 1 октября говорят в Ереване. Премьеры ЕАЭС собрались на заседание межправсовета и экономического форума.

Доцентральное мероприятие - это заседание межправсовета ЕАЭС в узком, а после и в расширенном составе.

В повестке два десятка вопросов, и касаются они различных направлений. Это, например, единая промышленная политика, единый биржевой рынок. Премьеры стран "пятерки" будут говорить о концепции, ее представят главам правительств. Также будут говорить о единых сырьевых рынках - и нефти, и газа, и электрическом. Сроки их введения сдвигаются, но партнеры готовы обсуждать основные принципы и что важно сделать, чтобы они заработали. Среди других вопросов - общая транспортная политика до 2026 года и гармонизация законодательства по линии авиационных перевозок.

Также на полях межправсовета проходят переговоры белорусского премьера Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Заявлялось о том, что Беларусь и Россия двигаются по направлению кооперации, импортозамещающих проектов. Сейчас реализуются 27 союзных программ, и товарооборот в этом году показывает устойчивый рост, например, за 7 месяцев плюс 8,5 %.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно, и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат. Промышленная кооперация, технологический суверенитет и импортонезависимость - над этим работают наши организации на всех уровнях, особенно по линии Министерства промышленности. Реализуется целый ряд совместных программ, которые нацелены на скорейшее замещение импортных компонентов".