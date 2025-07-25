Единую площадку для покупки-продажи наличных предлагают создать в Беларуси

Создание в стране единой площадки для покупки-продажи наличных денег начала обсуждать Ассоциация белорусских банков. Сделки на ней должны проходить между банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, в том числе с участием Национального банка.

Детали и сроки реализации этого проекта пока не известны. Ясно лишь, что есть договоренность о дальнейшей проработке вопроса банковским сообществом с точки зрения эффективности существования единой межбанковской площадки и оценки объемов финансовых вложений.