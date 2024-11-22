Ефимов: В рамках сотрудничества Беларуси и Ирана мы стремимся перейти на национальные валюты

Создание производств и торговля - Минск и Тегеран 15 января обсуждают новые точки роста. В белорусской столице проходит 17-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Развитие отношений с Ираном - важный вектор внешней политики Беларуси. Страны связывает еще и крепкий взаимный интерес. Пожалуй, главный экономический итог двусторонней работы на данный момент - сохраняющиеся на протяжении трех лет положительные темпы роста взаимной торговали.

Минск и Тегеран взяли курс на укрепление долгосрочного партнерства. Сегодняшнее заседание межправкомиссии важно не только для сверки часов. Оцениваются и будущие перспективы.

Страны активно обсуждают не только поставку товаров, но и организацию сборочных производств на базе предприятий двух стран. Кроме того, наш ближневосточный партнер - огромный источник полезных ископаемых, поэтому есть интерес в поставках продукции горнодобывающей отрасли.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Мы выступаем за сбалансированный товарооборот, потому что в схемах сотрудничества между Беларусью и Ираном мы стремимся перейти на национальные валюты. А сбалансированный товарооборот - это то, что поможет организовать расчеты в национальных валютах или вовсе перейти на товарообменные операции".

Беларусь со своей стороны готова наращивать объемы поставок в Иран грузовой, автобусной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Есть интерес в поставках продукции химической, пищевой, деревообрабатывающей отраслей.