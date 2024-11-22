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Ефимов: В рамках сотрудничества Беларуси и Ирана мы стремимся перейти на национальные валюты
Создание производств и торговля - Минск и Тегеран 15 января обсуждают новые точки роста. В белорусской столице проходит 17-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Развитие отношений с Ираном - важный вектор внешней политики Беларуси. Страны связывает еще и крепкий взаимный интерес. Пожалуй, главный экономический итог двусторонней работы на данный момент - сохраняющиеся на протяжении трех лет положительные темпы роста взаимной торговали.
Минск и Тегеран взяли курс на укрепление долгосрочного партнерства. Сегодняшнее заседание межправкомиссии важно не только для сверки часов. Оцениваются и будущие перспективы.
Страны активно обсуждают не только поставку товаров, но и организацию сборочных производств на базе предприятий двух стран. Кроме того, наш ближневосточный партнер - огромный источник полезных ископаемых, поэтому есть интерес в поставках продукции горнодобывающей отрасли.
Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:
"Мы выступаем за сбалансированный товарооборот, потому что в схемах сотрудничества между Беларусью и Ираном мы стремимся перейти на национальные валюты. А сбалансированный товарооборот - это то, что поможет организовать расчеты в национальных валютах или вовсе перейти на товарообменные операции".
Беларусь со своей стороны готова наращивать объемы поставок в Иран грузовой, автобусной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Есть интерес в поставках продукции химической, пищевой, деревообрабатывающей отраслей.
По итогам сегодняшнего заседания межправкомиссии планируется подписание протокола. Это эффективный механизм укрепления отношений. Например, прошлый протокол включал в себя порядка 40 совместных мероприятий. 30 из них уже выполнено, оставшиеся находятся в стадии активной проработки.
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