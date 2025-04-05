Эфиопия заинтересована в белорусских технологиях в сельском хозяйстве, переработке, машиностроении

Эфиопии интересны белорусские технологии, применяемые в сельском хозяйстве, переработке, а также в машиностроении для агросектора. Об этом на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Сергеем Алейником заявил спикер Совета Федерации Эфиопии.

Переговоры о развитии сотрудничества состоялись на полях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте. Парламентариев Эфиопии пригласили побывать в нашей стране на выставке "Белагро".

Африка активно развивается, и на континенте заинтересованы в белорусских технологиях. Об этом продолжился разговор на встрече с парламентариями Экваториальной Гвинеи. Ранее лидеры двух стран определили точки роста сотрудничества. Задача - создать необходимую законодательную базу и способствовать развитию в том числе экономических связей.

8 апреля также продолжилась работа по углублению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном. Парламентарии побывали на выставке UzFood. Это одно из самых значимых мероприятий в области пищевой промышленности страны, которое собирает ведущих участников индустрии - производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран (а это более 400 компаний из 30 стран). Свою продукцию в этом году представляют 16 белорусских предприятий.