Экономика Евразийского союза может расти темпами Китая и Индии - мнение

Все самые актуальные направления функционирования Евразийского союза обсудили представители госорганов стран "пятерки", международных организаций, Евразийской экономической комиссии и, конечно, эксперты.

Пятилетний план завершается. ЕАЭС нужна стратегия развития на будущее.

Одно из мнений - экономика Евразийского союза может расти темпами Китая и Индии. Нужно масштабировать поддержку промышленной кооперации, предложить общему рынку межгоспрограммы в ряде отраслей.

5 стран и 4 свободы - 10 лет назад этого хватило, чтобы запустить эффективную интеграцию, которая взяла на себя роль сильного экономического союза и заметного регионального игрока. И что важно, справляется! Никто не станет спорить, каждая из стран "пятерки" сняла сливки и для национальных экономик, и получила мощную опору в лице союза на случай очередной мировой бури. Как не растерять конкурентные преимущества, создать запас прочности, обеспечить развитие? Евразийский экономический форум в Минске призван предложить союзникам лучшие решения.

10 лет вместе - это двукратный рост экономик союза. В 2 раза прирастает взаимная торговля. А производство продовольствия своими силами позволяет заявить о самообеспеченности. Михаил Мясникович, известный экс-глава Евразийской экономической комиссии, даже вспомнит, что на заре интеграции приходилось тратить около 14 млрд долларов, чтобы закупиться продуктами за границей. А теперь какой бы рынок ни закрыли санкции, голодными в союзе "пятерки" не останется никто. Так в чем же сила интеграции? В единстве?

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Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (2020-2024 гг.): "Сила – это то, что формируется принципиально новый высокий уровень доверия как на высшем политическом уровне, так и на экспертном уровне. И мне представляется, что в этом плане действительно положения договора о Евразийском экономическом союзе будут реализованы достаточно успешно".

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Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы сегодня сталкиваемся с совершенно новыми реалиями, когда вообще международное разделение труда теряет свой смысл. Когда появляется технологический суверенитет, продовольственная безопасность, то есть вроде, с одной стороны, мы задумываемся о защите национального суверенитета, многоаспектного, с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы перед всеми этими угрозами выжить, надо объединяться. Вот у нас этот опыт есть. По большому счету мы в этом плане можем служить площадкой для подражания".

На форуме вторят, кажется, все: мир уже не тот. И мультиполярность - уже не будущее, а реальность. А интеграции позволяют крепче стоять на ногах. Ведь сегодня каждый ратует за независимость и суверенитет. И разные региональные союзы дают это "спокойствие" своим участникам, при этом позволяя отстаивать свои интересы, опираясь на сильных союзников. Дружить интеграциями Беларусь предлагала не раз, тем самым выводя взаимодействие на новый уровень. В основе концепции большого евразийского пространства - безопасность и развитие.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ: "Инициатива, которую выдвинула Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией о большом евразийском партнерстве, очень актуальна. Мы сейчас все вместе прилагаем усилия для того, чтобы объединить наши силы, наши возможности на евразийском пространстве и создать организацию или такое объединение наподобие когда-то существовавшей ОБСЕ. Почему ОБСЕ сегодня себя дискредитировало, к сожалению? В силу своей позиции деструктивной. А на евразийском пространстве объединение усилий – это очень важно сегодня".

Сильная экономика - сильный союз. Эта формула по нынешним временам будет дополнена: не просто сильная - независимая. Премьер-министр, открывая Евразийский форум, заверит, что только сообща можно достичь технологической независимости. Использовать потенциал каждой из стран "пятерки" - задача стратегического развития. Но хватит ли внутренних ресурсов? Министр по промышленности ЕЭК, кажется, не оставляет и тени сомнений.

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Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: "Однозначно есть. И у Евразийского союза данный потенциал имеется. Единственное, нам надо будет делать такой прорыв, потому что у нас согласованная промышленная политика в рамках союза. И обеспечить, увеличить реальные меры поддержки. Мне кажется, первый механизм, который запущен, станет хорошим ориентиром для всех нас, потому что система современных международных геоэкономических отношений показывает, что интеграционное объединение становится эффективным благодаря именно вот таким инструментам".

Речь о финансовой поддержке производителей, которые развивают промкооперацию. Пилот запущен. Предприятия поддержат, если они готовы "вырастить" производство силами хотя бы трех стран "евразийской пятерки". И Беларусь активнее других. Все, что уже профинансировано, - с участием отечественных компаний. Но это первый шаг.

"Нам необходимо масштабировать меры поддержки, чтобы получить более масштабные интеграционные эффекты", - подчернула Гоар Барсегян.

Импортонезависимость - глобальная задача и для фармацевтов. В союзе закупают более половины фармпродукции из третьих стран. Субстанций для производства лекарств и того больше. По большому счету, чтобы ни обсуждали на площадках форума, все сводится к простому - развивать свое.

Максим Ермолович, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: "Необходимо ставить задачу по развитию внутреннего производства фармпродукции, фармсубстанций и в конечном итоге переходить к операционным проектам в этих отраслях, переходить от национального протекционизма, то, о чем я постоянно говорю, к союзному протекционизму, рассматривать все страны союза как собственных производителей".

Общая электроэнергетика в союзе - вопрос не праздный. К тому же чемпион с точки зрения формирования общих рынков союза, скажут на форуме. Технически работа движется. Из 10 регламентов 4 приняты. Министр энергетики нам скажет, что да, долго, да, непросто. Но свет в конце туннеля есть.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси: "Страны на настоящий момент пришли к этому этапу с разным уровнем развития национальных рынков. И сейчас задача эти все рынки объединить и привести к единым правилам, при этом не нанеся ущерба интересам национальным каждого из государств. И эта тема как раз сейчас развивается в рамках тех документов, которые заканчивают свое формирование. И по планам с 1 января 2027 года должен действовать уже общий рынок электрической энергии".

А вот знать друг о друге больше - министры в этом не помогут, зато медийщики на многое способны. Хотя, как скажут сегодня на форуме, хотелось бы больше. Вот у Союза Беларуси и России есть и журналы, и "БелРос", а будет холдинг. У стран Содружества - телерадиокомпания "Мир". И "евразийскую пятерку" не стоит обделять вниманием.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Очень хорошая практика есть в СНГ. Под эгидой Содружества Независимых Государств объединены крупнейшие телерадиокомпании стран, которые входят в СНГ. Мы создали единый пул. У нас есть единые серверы, на которые мы сбрасываем свои материалы. Таким образом, мы продвигаем свою повестку в других странах, мы все рады, когда нам поступают какие-то сюжеты из Армении, Российской Федерации, Кыргызстана. Мне кажется, что такое же нужно сделать в рамках ЕС".