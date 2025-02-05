Экономия времени и денег. БелТПП об электронных сертификатах собственного производства

Белорусская торгово-промышленная палата с февраля начала выдавать электронные сертификаты продукции собственного производства.

В целом, в год предприятия запрашивают не менее 6,5 тыс. таких документов, ранее на бумажных носителях. Именно они позволяют производителю рассчитывать на налоговые и таможенные льготы. К примеру, применение ставки НДС - 0 % и освобождение от налога на прибыль.

Как отметило руководство БелТПП, ввод электронного варианта позволит нашим компаниям сократить время и деньги на логистические затраты.

Денис Мелешкин, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"С 1 сентября 2025 года мы планируем полностью перейти на выдачу сертификата в электронном виде. Поэтому у предприятий есть порядка 8-9 месяцев на то, чтобы тоже перестроить свою работу, свое взаимодействие с нами и воспользоваться преимуществами электронной цифровой подписи".