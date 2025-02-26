3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Экспериментальная база "Криничная" готова предложить аграриям элитные сорта белорусской кукурузы
Экспериментальная база "Криничная" готова предложить аграриям высокопроизводительные сорта семян кукурузы. Для Беларуси это стратегическая культура, из которой производят высокоэнергетический концентрированный корм для крупного рогатого скота и птиц.
Отечественные гибриды дешевле привозных, к тому же по всхожести, размерам початков и высоте не уступают импортным. По фракционности они выдерживают европейские стандарты. При соблюдении технологий адаптированная к белорусскому климату элита с каждого гектара способна давать по 100 и более центнеров зерна. Сырьевая зона кукурузокалибровочного завода экспериментальной базы "Криничная" – более 4 тысяч гектаров хозяйств Гомельской области.
Николай Павлечко, замдиректора экспериментальной базы "Криничная":
"Для предприятий агропромышленного комплекса будет предложено 11 гибридов 8 – белоруской селекции и 3 - российской. Различной группы спелости - от очень ранних до средне поздних. Планируем под урожай 2025 года произвести 10 500 тонн семян кукурузы гибридов первого поколения".
Ольга Михновец, начальник лаборатории экспериментальной базы "Криничная":
"Мы даем возможность предприятию реализовать только качественные семена. У нас получается удачно, потому что некондиционных семян год от года до 2 процентов только".
Мозыряне успешно экспериментируют с культурой, а еще внедряют прогрессивные наработки белорусских ученых.