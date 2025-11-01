Эксперт Новикова объяснила, почему Беларусь диверсифицирует экспорт через сотрудничество с Африкой

Беларусь активно развивает сотрудничество с Африканским континентом. Почему именно с ним, объяснила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Эксперт сразу напомнила, что Беларусь - республика, которая работает на внешнем, скажем так, контуре: "50 % того, что мы производим, мы потребляем сами, а 50 % должно обязательно продаваться". И поэтому искать рынки в том числе за пределами России.

Ирина Новикова:

"Да, Россия нам помогает, мы поставляем туда продукцию, но рынки должны быть диверсифицированы. Это нужно даже не с политической точки зрения, а с экономической. Даже есть такая американская поговорка: яйца в одну корзину класть нельзя".

Она отметила, что в первую очередь сильная сторона Африки - ее ресурсы: нефть, газ, платина, золото, алмазы. "И когда мы шли в Зимбабве, с нас смеялась оппозиция: "нашли куда пойти, одна из беднейших стран". Да, но у них есть платина и золото, чем они могут рассчитаться", - подчеркнула завкафедрой.