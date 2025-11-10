3.68 BYN
Кубраков: Патриотизму нельзя научить, можно только показать пример
Автор:Редакция news.by
Патриотизму нельзя научить, можно только показать пример, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на торжественной церемонии принятия присяги воспитанниками военно-патриотических клубов МВД.
На площади Государственного флага в Минске более 270 ребят поклялись быть верными Родине. Каждый из них получил удостоверение и Кодекс чести. В будущем большинство из этих школьников станут учащимися силовых вузов страны, а после для них будут открыты все двери в ведомственные учебные заведения.
Символично, что торжество состоялось в день чествования ветеранов МВД. Это как преемственность поколений. Также у военно-патриотических клубов МВД появился свой флаг. Его торжественно представили после церемонии принятия присяги.