Кубраков: Патриотизму нельзя научить, можно только показать пример

На площади Государственного флага в Минске более 270 ребят поклялись быть верными Родине. Каждый из них получил удостоверение и Кодекс чести. В будущем большинство из этих школьников станут учащимися силовых вузов страны, а после для них будут открыты все двери в ведомственные учебные заведения.