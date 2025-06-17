Экспорт медицинских услуг Беларуси за январь-апрель вырос на 15 %

Что касается цен, то в сравнении с европейскими странами они гораздо ниже. В области травматологии и ортопедии в среднем ниже на 62 %, в области кардиологии - на 48 %. На таком же уровне в области нейрологии и нейрохирургии, лечение онкозаболеваний в Беларуси обходится в среднем ниже на 44 %. Это делает медицину Беларуси привлекательной для въездного туризма.