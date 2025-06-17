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Экспорт медицинских услуг Беларуси за январь-апрель вырос на 15 %

Экспорт белорусских медицинских услуг за 4 месяца 2025 года показал рост на 15 %. Медики заработали свыше 14 млн долларов на оказании услуг иностранцам (гражданам 137 стран).

В топе услуг находятся трансплантация, кардиологические и кардиохирургические услуги, услуги в области онкологии, нейрологии и нейрохирургии, а также стоматологическая помощь.

Что касается цен, то в сравнении с европейскими странами они гораздо ниже. В области травматологии и ортопедии в среднем ниже на 62 %, в области кардиологии - на 48 %. На таком же уровне в области нейрологии и нейрохирургии, лечение онкозаболеваний в Беларуси обходится в среднем ниже на 44 %. Это делает медицину Беларуси привлекательной для въездного туризма.

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