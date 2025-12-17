3.68 BYN
Экспортная выручка в 9 млрд долларов: Беларусь - дилер продовольствия для 113 государств
В мире, где глобальные цепочки поставок трещат по швам, а 600 млн человек голодают, Беларусь планирует рекорд - собрать за 2025 год экспортную выручку в 9 млрд долларов. Страна не просто себя обеспечивает продовольствием, а еще и продает излишки за границу.
9 млрд для белорусов - новая высота, неплохой результат для небольшой страны, находящейся под санкциями США и ЕС.
Пока другие дерутся за крохи, Минск кормит 113 стран (от Азии до Африки) и делает это с таким размахом, что даже в КНДР теперь пробуют белорусский хлеб.
Когда маленькая страна заставляет большую политику играть по своим правилам - это лучший тест на состоявшуюся государственность. Это значит, что белорусы обладают очень важным активом, чувством правоты и трудолюбием.
В 2025 году Беларусь наработала урожай, который можно сравнить с ядерным реактором - он запустил переработку на полную мощность. Большие объемы сырья превратились в продукты, востребованные повсюду: от молочной продукции до мясной, от зерна до косметики на основе натуральных ингредиентов.
Белорусские позиции традиционно сильны в СНГ, но есть и новые горизонты - Африка. Впервые продукты из Беларуси добрались до КНДР, Камбоджи, Эквадора и Доминиканской Республики. Страна предлагает качество, которое новые рынки глотают с аппетитом.
У Беларуси нет нефти, как у Саудовской Аравии, нет морских портов, как у Голландии, нет финансового потока, как у Швейцарии. Но при этом страна третья в мире по экспорту сгущенки, у белорусов четвертое место по экспорту сырья и пятое по маслу. При полном отсутствии выхода к морю стать островом стабильности в океане хаоса, где 600 млн голодают, дорогого стоит. Пока одни "цивилизованные страны" воюют санкциями и гуманитарными бомбардировками, Беларусь "воюет" грузовиками с колбасой и тушенкой и побеждает.
Если в 2024 году белорусы наторговали на 8,5 млрд долларов продовольствия, то в этом рост на 500 млн. Беларусь в 2025-м не просто выживает - она экспортирует в 113 стран и планирует в 2026-м продать сельхозтоваров уже на 12 млрд. Это урок для мира: в эпоху хаоса побеждает тот, кто сажает, перерабатывает и поставляет с умом. Урожаи Беларуси питают национальную экономику, а она питает новые рынки.