В мире, где глобальные цепочки поставок трещат по швам, а 600 млн человек голодают, Беларусь планирует рекорд - собрать за 2025 год экспортную выручку в 9 млрд долларов. Страна не просто себя обеспечивает продовольствием, а еще и продает излишки за границу.

9 млрд для белорусов - новая высота, неплохой результат для небольшой страны, находящейся под санкциями США и ЕС.

Пока другие дерутся за крохи, Минск кормит 113 стран (от Азии до Африки) и делает это с таким размахом, что даже в КНДР теперь пробуют белорусский хлеб.

Когда маленькая страна заставляет большую политику играть по своим правилам - это лучший тест на состоявшуюся государственность. Это значит, что белорусы обладают очень важным активом, чувством правоты и трудолюбием.

В 2025 году Беларусь наработала урожай, который можно сравнить с ядерным реактором - он запустил переработку на полную мощность. Большие объемы сырья превратились в продукты, востребованные повсюду: от молочной продукции до мясной, от зерна до косметики на основе натуральных ингредиентов.

Белорусские позиции традиционно сильны в СНГ, но есть и новые горизонты - Африка. Впервые продукты из Беларуси добрались до КНДР, Камбоджи, Эквадора и Доминиканской Республики. Страна предлагает качество, которое новые рынки глотают с аппетитом.

У Беларуси нет нефти, как у Саудовской Аравии, нет морских портов, как у Голландии, нет финансового потока, как у Швейцарии. Но при этом страна третья в мире по экспорту сгущенки, у белорусов четвертое место по экспорту сырья и пятое по маслу. При полном отсутствии выхода к морю стать островом стабильности в океане хаоса, где 600 млн голодают, дорогого стоит. Пока одни "цивилизованные страны" воюют санкциями и гуманитарными бомбардировками, Беларусь "воюет" грузовиками с колбасой и тушенкой и побеждает.