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Финальные испытания. Когда загорится зеленый свет для белорусского электромобиля
Белорусский электромобиль проходит финальные испытания. В проекте задействованы "Могилевлифтмаш", новополоцкий "Измеритель", Первая аккумуляторная компания, Объединенный институт машиностроения. В опытно-промышленной партии 5 авто. По результатам технико-экономической оценки предстоит наладить серийное производство. Оно должно быть окупаемым.
Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "У них изменено днище по сравнению с бензиновым автомобилем, куда сейчас установлена батарея, и изменено подкапотное пространство. Здесь установлена силовая установка белорусского производства, инверторы и распредкоробка производства "Измерителя", тяговый электродвигатель "Могилевлифтмаша", блок управления системой верхнего уровня".
Белорусский электромобиль ничем не уступает бензиновой версии. Его пробег составляет 400 километров.
Сейчас уже нет никаких сомнений по поводу того, способны ли в Беларуси выпустить электрокар. Остается сделать его конкурентоспособным.