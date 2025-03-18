Финальные испытания. Когда загорится зеленый свет для белорусского электромобиля

Белорусский электромобиль проходит финальные испытания. В проекте задействованы "Могилевлифтмаш", новополоцкий "Измеритель", Первая аккумуляторная компания, Объединенный институт машиностроения. В опытно-промышленной партии 5 авто. По результатам технико-экономической оценки предстоит наладить серийное производство. Оно должно быть окупаемым.

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Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "У них изменено днище по сравнению с бензиновым автомобилем, куда сейчас установлена батарея, и изменено подкапотное пространство. Здесь установлена силовая установка белорусского производства, инверторы и распредкоробка производства "Измерителя", тяговый электродвигатель "Могилевлифтмаша", блок управления системой верхнего уровня".