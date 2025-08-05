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Финансирование госпрограммы "Дороги Беларуси" будет увеличено
Автор:Редакция news.by
Финансирование программы "Дороги Беларуси" на нынешнюю пятилетку решено увеличить. Это предусмотрено постановлением Совмина.
На реализацию государственной программы в 2021-2025 годах ранее были запланированы средства в размере без малого 10 млрд рублей. Теперь эта сумма увеличена почти до 11,5 млрд. При этом почти 9,5 будет выделено из республиканского бюджета.
За пятилетку планируется выполнить текущий ремонт 5600 республиканских автомобильных дорог и 7 тыс. погонных метров мостов и путепроводов. И еще 300 км дорог затронет капремонт.
В целом доля дорожных работ в 2025 году составит более 20 % от всех участков республиканских автодорог, требующих проведения ремонта по результатам дорожной диагностики за минувший год.