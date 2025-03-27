Где отдохнуть лучше всего? Выставка "Отдых-2025" открылась в Минске

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27 марта в Минске открылась выставка "Отдых-2025". Экспозиция заметно подросла в сравнении с прошлым годом - как по количеству экспонентов, так и по количеству гостей, в том числе зарубежных.

В числе заявленных - Россия, Узбекистан, Куба, Венесуэла, Турция - все готовы укреплять с нами туристические связи.

Беларусь туристическая

"Минск-Арена", известная своими масштабами площадка, впервые принимает выставку "Отдых". Раньше она располагалась в Минском футбольном манеже. Но туристическая карта Беларуси пополняется с каждым годом, а значит, и места для демонстрации возможностей нужно больше. Эта выставка - своеобразная витрина для путешественников по нашей стране.

Здесь также представлены зарубежные стенды (от Омана до Кубы) и еще 16 российских регионов. Всего разместилось около полутысячи экспонентов - почти вдвое больше, чем годом ранее.

Что касается белорусских возможностей, их по-своему представит каждый регион. Новые маршруты, места для оздоровления, гостиничный и агроусадебный сервис, самые популярные локации и что готовится к открытию - у каждой области свой колорит, в "Минск-Арене" можно отправиться в виртуальное путешествие даже в самые отдаленные уголки Беларуси.

Акцент в этом году - на деловую программу с обсуждением актуальных вопросов. Мероприятиями насыщен каждый день. Конференции, презентации, воркшопы, семинары по новинкам нынешнего туристического сезона и актуальным предложениям. Запланированы мероприятия и по линии международного взаимодействия. Например, из того, что известно на данный момент - Беларусь и Зимбабве подпишут меморандум о сотрудничестве, значит, у нас вскоре появятся новые возможности для путешествия в Африку.