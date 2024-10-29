3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Где в мире растут белорусская голубика и картофель - "Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем
Белорусские продукты питания любят и ждут в более чем в 100 странах мира. И в фундаменте успеха переработчиков - труд аграриев, которые в 2024 году собрали достойный урожай!
О продовольственной безопасности, намолотах, проектах в АПК и технологиях, которые позволяют добиваться сегодня высоких результатов, рассказал "Первому информационному" председатель Постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц.
Качество земледелия, государственный подход к ведению агробизнеса и ставка на сильный АПК еще на заре белорусского суверенитета дают результат! В мире востребованы не только продукты питания из Беларуси, но и наши технологии.
Что в драйверах продукции сельского хозяйства? Почему продовольственная безопасность сродни независимости?
Где в мире растут белорусская голубика и картофель, а фермы по нашим технологиям дают молоко высшей пробы. Смотрите 13 ноября в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" в 18:15.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все