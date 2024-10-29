Где в мире растут белорусская голубика и картофель - "Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем

Белорусские продукты питания любят и ждут в более чем в 100 странах мира. И в фундаменте успеха переработчиков - труд аграриев, которые в 2024 году собрали достойный урожай!

О продовольственной безопасности, намолотах, проектах в АПК и технологиях, которые позволяют добиваться сегодня высоких результатов, рассказал "Первому информационному" председатель Постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц.

Качество земледелия, государственный подход к ведению агробизнеса и ставка на сильный АПК еще на заре белорусского суверенитета дают результат! В мире востребованы не только продукты питания из Беларуси, но и наши технологии.

Что в драйверах продукции сельского хозяйства? Почему продовольственная безопасность сродни независимости?