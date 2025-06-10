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Главой Экономического суда СНГ избран Герман Нурбаев
Судья Верховного суда Казахстана Герман Нурбаев стал главой Экономического суда СНГ, заместителем председателя избран судья Верховного суда Кыргызстана Айбек Давлетов, сообщает БЕЛТА.
Выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года) состоялись 10 июня в ходе заседания Пленума Экономического суда СНГ.
До этого времени председателем Экономического суда СНГ был представитель Беларуси Андрей Плотников.
В комментарии журналистам Андрей Плотников пояснил, что председатель Экономического суда СНГ - единственный, кто осуществляет работу на постоянной основе по месту пребывания суда. Его фигура является важной как в определении стратегии работы суда на последующие два года, так и во взаимодействии с органами, институтами Содружества.