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Главой Экономического суда СНГ избран Герман Нурбаев

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Фото: belta.by

Судья Верховного суда Казахстана Герман Нурбаев стал главой Экономического суда СНГ, заместителем председателя избран судья Верховного суда Кыргызстана Айбек Давлетов, сообщает БЕЛТА.

Выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года) состоялись 10 июня в ходе заседания Пленума Экономического суда СНГ.

До этого времени председателем Экономического суда СНГ был представитель Беларуси Андрей Плотников.

В комментарии журналистам Андрей Плотников пояснил, что председатель Экономического суда СНГ - единственный, кто осуществляет работу на постоянной основе по месту пребывания суда. Его фигура является важной как в определении стратегии работы суда на последующие два года, так и во взаимодействии с органами, институтами Содружества.

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