Главой Экономического суда СНГ избран Герман Нурбаев

Выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года) состоялись 10 июня в ходе заседания Пленума Экономического суда СНГ.

В комментарии журналистам Андрей Плотников пояснил, что председатель Экономического суда СНГ - единственный, кто осуществляет работу на постоянной основе по месту пребывания суда. Его фигура является важной как в определении стратегии работы суда на последующие два года, так и во взаимодействии с органами, институтами Содружества.