Глазьев: Связанность Беларуси с Россией наиболее высокая в рамках ЕАЭС

Евразийский экономический союз - это прежде всего общий рынок товаров и услуг с единой системой регулирования торговли, включая таможенное, техническое, санитарно-ветеринарное регулирование и общее правило госзакупок. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Союзное государство реализует задачи развития, главным инструментом являются научно-технические программы. Недавно была принята стратегия научно-технологического развития Союзного государства. Такой сферы у Евразийской экономической комиссии и других интеграционных объединений, включая СНГ, нет. В СНГ есть своя социально-культурная повестка, но нет целеустремленного института развития, как в Союзном государстве", - отметил государственный секретарь Союзного государства.

Александр Лукашенко постоянно подчеркивает важность расширения кооперации. Беларусь больше других связана с партнерами по кооперационным проектам, поскольку ее экономика открыта и специализируется на высокотехнологических видах деятельности. На выставке в рамках Евразийского экономического форума представлены машины и оборудование с большой добавленной стоимостью, которые можно создать только в кооперации.

"Связанность Беларуси с Россией наиболее высокая из всех партнерских взаимоотношений в рамках Евразийского экономического союза. Беларусь является ключевым потребителем результатов научно-технических программ, благодаря которым формируются новые виды деятельности и отрасли экономического развития. В Евразийской комиссии реализован инструмент субсидирования процентных ставок по поддержке кооперационных проектов. Два проекта уже реализуются, и Беларусь участвует в обоих", - рассказал Сергей Глазьев.