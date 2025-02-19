Головченко отправился с официальным визитом в Уганду. Что готова предложить Беларусь?

Население Уганды - около 45 млн человек. Важная отрасль экономики - сельское хозяйство: в стране выращивают кофе, чай, табак, хлопок, овощи, фрукты, а также занимаются рыболовством. В АПК занято 82 % населения. Промышленность представлена в основном мелкими и средними предприятиями, которые занимаются переработкой сырья, производством текстиля и строительных материалов.