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Головченко отправился с официальным визитом в Уганду. Что готова предложить Беларусь?
20 февраля стартовал официальный визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Уганду - страну, расположенную в Восточной Африке.
Запланированы переговоры с президентом и премьер-министром
Все основные встречи пройдут в пятницу, 21 февраля. Обсудят широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Беларусь готова делиться своими технологиями, товарами и предлагает партнерам схемы финансовой поддержки экспорта.
Также в Кампале, столице Уганды, пройдет церемония торжественного открытия офиса почетного консула Беларуси.
Население Уганды - около 45 млн человек. Важная отрасль экономики - сельское хозяйство: в стране выращивают кофе, чай, табак, хлопок, овощи, фрукты, а также занимаются рыболовством. В АПК занято 82 % населения. Промышленность представлена в основном мелкими и средними предприятиями, которые занимаются переработкой сырья, производством текстиля и строительных материалов.