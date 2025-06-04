Гостеприимство и сотрудничество - чем Дагестану интересна Беларусь

Дагестан - самая многонациональная республика в России. Здесь проживают представители 100 народов, 30 из которых коренные жители. В Дагестане 14 официальных языков и более 40 диалектов. Несмотря на такое многообразие, все живут мирно и всегда находят общий язык.

Русский, кстати, один из официальных языков, на котором говорят все. А белорусскую съемочную команду встретили с гостеприимством, которое у местных в крови. Об особенностях страны и сотрудничестве с Беларусью смотрите в "Специальном репортаже".

Особенности Дагестана

Дербент - самый южный город России, где расположена персидская цитадель Нарын-Кала. Она за свою архитектуру и историю входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Название главной достопримечательности Дербента в переводе означает "солнечный". Цитадель была построена в V-VI веках, и главной ее задачей была защита города от набегов кочевников. Строение неправильной формы, в некоторых местах толщина стен достигала 3,5 м, а высота - более 25 м. Все это делало цитадель неприступной для неприятелей, способной выдержать длительную осаду.

Нарын-Кала news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a3621d-3366-40ac-b658-fa02c379b402/conversions/e0bc9f39-8448-4f65-83de-d03f0dce93ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a3621d-3366-40ac-b658-fa02c379b402/conversions/e0bc9f39-8448-4f65-83de-d03f0dce93ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a3621d-3366-40ac-b658-fa02c379b402/conversions/e0bc9f39-8448-4f65-83de-d03f0dce93ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a3621d-3366-40ac-b658-fa02c379b402/conversions/e0bc9f39-8448-4f65-83de-d03f0dce93ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

А название города - Дербент - переводится как "железные врата". Город словно зажат между морем и горами. В древности он находился на пути торговли между Востоком и Западом, поэтому крепость имела стратегическое значение. Если переводить на современный язык, она играла роль таможни для торговцев, которые должны были заплатить налог, чтобы проплыть или проехать дальше.

Попадая в Дербент, ты словно переносишься на 5 тыс. лет назад, хотя споры об истинном возрасте города до сих пор идут. Узкие каменные улочки, золотистый ракушечник на стенах, кованые ворота. О том, что сейчас 21 век, говорят только стеклопакеты на окнах, спутниковые антенны на крышах и современные автомобили.

И если Дербент один из старейших городов России, то Каспийск достаточно молодой. Ему нет и 80 лет.

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История города Каспийск началась в 1932 году с деревянного щита, где было написано "Даешь двигатель".

Ее установили рабочие заводы, которые занимались производством военного оружия для морского флота. В частности, делал торпеды. Тогда поселок вокруг предприятия назвали Двигательстрой. И только после Великой Отечественной войны, в 1947 году, он приобрел городской статус и официальное название Каспийск, ведь город находится на берегу Каспийского моря.

Если в целом говорить о Дагестане, здесь все можно употреблять в превосходной степени.

Тут находится самая высокая гора России и Европы - Эльбрус, самое глубокое озеро России - Кумышкольское и самый древний город России - Дербент. Кроме того, Дагестан - один из крупнейших производителей в РФ меда, винограда и шерсти.

Сотрудничество с Беларусью

По товарообороту Беларусь входит в тройку торговых партнеров Дагестана. В этот российский регион мы поставляем продукты питания, сельхозтехнику и мебель. Но сейчас прорабатываются новые направления сотрудничества. Например, создание совместного предприятия по производству ткани.

В Дагестане очень развито овцеводство. Здесь самое большое в России поголовье овец - более 4,5 млн. Поэтому для местных жителей это особый уклад жизни, а для республики - отдельный сектор экономики и сельского хозяйства. Здесь производится 25 % от общего объема всей российской шерсти.

Сергей Меликов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414a5540-0303-4ca7-b278-cf4153468a2e/conversions/30ed51dc-2787-4a1f-9b73-060152f01419-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414a5540-0303-4ca7-b278-cf4153468a2e/conversions/30ed51dc-2787-4a1f-9b73-060152f01419-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414a5540-0303-4ca7-b278-cf4153468a2e/conversions/30ed51dc-2787-4a1f-9b73-060152f01419-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414a5540-0303-4ca7-b278-cf4153468a2e/conversions/30ed51dc-2787-4a1f-9b73-060152f01419-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан:

"Она высокого качества. Мы знаем, что по технологии белорусская легкая промышленность один из мировых лидеров. Поэтому объединить качественную шерсть отсюда и умение белорусских предприятий в легкой промышленности реализовать ее было бы правильно".

"Мы достигли предварительной договоренности, что Дагестан будет поставлять шерсть на Полесье, высокотехнологичное, по нашей информации, предприятие, которое в том числе производит бесшовную продукцию. Дальше мы планируем запуск совместного предприятия по переработке шерсти, - обозначил он.

Еще одна область, где у Дагестана высокие показатели - обувная промышленность. Это одна из ведущих отраслей региона. В 2024 году производство обуви увеличилось в 3,5 раза, было сделано 4 млн пар. В планах к 2030-му нарастить производство до 10 млн пар в год. Поэтому в этой сфере очень рассчитывают на сотрудничество с Беларусью.

"Беларусь славится производством качественной кожи, поэтому наши обувщики ориентируются на этот рынок и дают хорошие отзывы, - отметил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджимурат Исрапилов. - Мы договорились о дополнительных поставках и, возможно, открытию отдельного торгового дома Беларуси в Республике Дагестан, чтобы наладить поставки сырья, продукции из Беларуси напрямую, без посредников".

Дагестан славится также вкусом и качеством своих овощей и фруктов. Солнце, плодородная почва и благоприятный для растениеводства климат этому способствует. Хозяйство "Полоса" - одно из крупнейших по производству яблок, груш, черешни, инжира, хурмы и орехов. Первые посадки были в 2015 году, и теперь эта компания - главный поставщик свежих фруктов по всей России. Кстати, не без помощи белорусских удобрений.

Арсен Айбатов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2681f05e-9a83-4d71-926b-8f913d10ca2f/conversions/d827e19c-4d2e-4b28-860f-b386c53efac5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2681f05e-9a83-4d71-926b-8f913d10ca2f/conversions/d827e19c-4d2e-4b28-860f-b386c53efac5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2681f05e-9a83-4d71-926b-8f913d10ca2f/conversions/d827e19c-4d2e-4b28-860f-b386c53efac5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2681f05e-9a83-4d71-926b-8f913d10ca2f/conversions/d827e19c-4d2e-4b28-860f-b386c53efac5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Арсен Айбатов, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Полоса":

"На данный момент мы работаем с Беларусью по поставкам удобрений. Нам поставляют оттуда калий. Пока объемы небольшие, но мы растем. Мы начали сотрудничество в прошлом году и продолжаем сотрудничать в этом. Скорее всего, будем работать и в следующем сезоне".

Еще одна тема, где есть взаимный интерес - производство керамической плитки. Новый завод построен 4 года назад. Глина и песок идут из Южного Урала, жидкое стекло - из Московской области. Оборудование, несмотря на санкции, итальянское. Бизнес есть бизнес, европейские партнеры не хотят отказываться от сотрудничества. Единственный минус - логистика стала сложнее, следовательно, и цена выше. Поставки, кроме России, идут в страны СНГ - Киргизию, Казахстан, Беларусь.

В Дагестане хорошо развито производство стекла есть товар на любой вкус и размер: прозрачное, тонированное, толстое, тонкое. Некоторые листы достигают 6 м. 30 % продукции идет на экспорт. Беларусь входит в пятерку стран-партнеров.

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В основном в нашу страну поставляют прозрачное стекло. Но недавно запустили новую линию, которая делает высокотехнологичный продукт. Как здесь говорят, умное стекло, которое тоже может заинтересовать белорусского покупателя.

"Оно энергосберегающее, солнцезащитное. Оно хранит, держит тепло, где нужно его держать. Создает температурные режимы, которые необходимы. Оно уникальное, востребованное на рынке, имеет высокий экспортный потенциал, - отметил первый замдиректора завода "Славатстекло Каспий" Руслан Амиров.