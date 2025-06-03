Губернатор Приморского края: Мы видим в Беларуси надежного партнера

Доверительный диалог сложился у Беларуси с Приморским краем России. Особую роль в развитии партнерства играют местные органы власти. Это было отмечено во время встречи губернатора региона с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Сегодня мы активно расширяем торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве. Перспективное направление - экспорт строительных материалов и проектирование объектов для нужд Приморья белорусскими организациями. В планах и развитие в области селекции и мелиорации.

"То сотрудничество, которое у нас идет, оно дает свои плоды. Мы видим, что расширяются возможности и экспорта в Республику Беларусь. Он у нас вырос на 3,5 раза, - рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России. - Поставки белорусской продукции высоко оценивают жители Приморского края. Это мясная, молочная продукция, это, конечно, техника, сельхозтехника, коммунальная техника и автобусы. Поэтому мы видим в Беларуси надежного партнера".

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Озвучил определенные потребности социальной сферы Приморского края, которые заключаются именно в поставках специальной техники на базе МАЗа, предназначенной для оказания скорой медицинской помощи. Также хочет задействовать наши мебельные предприятия для изготовления мебели для социальных объектов Приморского края. Даже называлась потребность в коммунальной технике, пассажирской технике. Большой интерес к семеноводству сельскохозяйственных культур нашей страны. Речь идет о новых сортах картофеля, о новых сортах зерновых культур".