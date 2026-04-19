Игорь Сергеенко рассказал о прорыве в белорусско-мьянманских отношениях
Результатом нескольких встреч глав государств Беларуси и Мьянмы стали формирование дорожной карты торгово-экономического взаимодействия на 2026-2028 годы, активизация деятельности совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, возглавляемого с белорусской стороны министром иностранных дел Максимом Рыженковым и закрепленного руководителя концерна "Беллегпром", также состоялись десятки встреч на самых разных уровнях министерств исполнителей.
Между Беларусью и Мьянмой последовательно развивается сотрудничество по многим направлениям. По словам председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко, только за два месяца 2026-го достигнуто 40 % всего товарооборота, который был за 2025 год. Речь идет о реализации не просто поставок продукции машиностроения, которая интересует мьянманскую сторону, а об организации сборочного производства из машинокомплектов тракторов, в которых нуждается страна. В первую очередь это касается тракторов от МТЗ, МАЗов. Помимо этого, Мьянма заинтересована в поставках лекарств и в перспективе с организацией там фармпроизводства. Также говорится о взаимных поставках сельхозпродукции (молочные продукты завезет Беларусь в Мьянму, а Мьянма в Беларусь - рис и разные виды фруктов).
"По результатам государственного визита Президента (Беларуси Александра Лукашенко. - прим. news.by) в 2025 году подписан ряд соглашений. Нормативная договорно-правовая база составляет 34 соглашения, и работа продолжается. В ней принимает участие и парламент, и Палата представителей Совета Республики", - отметил гость "Актуального интервью".
Мьянма проявила интерес и к белорусской сфере образования. Как подчеркнул председатель Палаты представителей Нацсобрания, сейчас наблюдается процесс увеличения численности студентов, обучаемых в вузах Беларуси. "Пока говорим о чуть более 50 человек, но с каждым годом эта цифра будет возрастать. Второй год подряд группа школьников в соответствии с решением Президента Беларуси оздоравливается в НДЦ "Зубренок", - напомнил Игорь Сергеенко.
Также у Беларуси и Мьянмы открываются перспективы снятия визовых ограничений и развития туризма. Не останется в стороне и культурная сфера - белорусское государство намерено обсудить с мьянманским приглашение для участия в фестивалях "Славянский базар" и "Лістапад".