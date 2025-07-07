ИИ, парковку-трансформер, союзный лифт покажет Беларусь на "ИННОПРОМЕ-2025"

Технологическое лидерство - индустриальный прорыв. 7 июля в Екатеринбурге открылась XV Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2025". Она собрала бизнес-делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Это крупнейшая Международная промышленная выставка, главная торговая и экспортная площадка России.

80 % посетителей - профессиональные покупатели из разных стран мира, руководители предприятий, которые приезжают сюда за новой продукцией и технологиями.

"Екатеринбург-ЭКСПО" - огромный выставочный комплекс, который был построен в 2011 году специально для проведения промышленной выставки "ИННОПРОМ". Он на самом деле очень большой - 50 тыс. кв. м, 4 павильона. Так что места хватит и участникам, и посетителям.

В 2025 году участвуют более 10 тыс. компаний из 60 стран мира. Беларусь представлена национальной экспозицией, которая собрала весь промышленный потенциал нашей страны. А нам, конечно, есть что показать. Это машиностроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтика, легкая и химическая промышленность, энергетика.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы являемся надежными партнерами. Постоянно участвуем в "ИННОПРОМ". Представляем свою страну, то, что мы достигли за прошедший год. Сегодня представлен "Н Холдинг", "Интеграл", "Атлант", МАЗ, вся наука наша представлена. Это та малая часть, которой мы гордимся и показываем, то мы не стоим на месте, мы развиваемся. А Россия - это наш основной стратегический партнер. Экспорт составляет 80 %".

Здесь можно увидеть умные холодильники и стиральные машины, которые работают в сотрудничестве с искусственным интеллектом. Ими можно управлять на расстоянии. Также представлен образец союзного лифта. Такие используются практически в каждом крупном российском городе. И очень востребованный продукт, особенно в перегруженных мегаполисах, парковки-трансформеры.

"То есть на том месте, где можно припарковать два автомобиля, такая парковка позволяет размещать либо 10 автомобилей класса "джип", либо 12 класса "седан", - пояснил начальник бюро рекламы ОАО "Могилевлифтмаш" Вадим Евстратов.

На выставке пройдет большая деловая программа. Это круглые столы, бизнес-форумы, где участники обсудят темы импортозамещения и кооперационные проекты, связанные с поставкой продукции в третьи страны.