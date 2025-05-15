Инновации и масштаб. Российский бизнес открывает для себя Минский международный выставочный центр

В эти дни в Беларуси с бизнес-миссией проходит визит представителей Российского союза выставок и ярмарок, лидеров в индустрии ивентов. Сегодня они знакомятся с Минским международным выставочным центром BELEXPO. Там прошла презентация "Беларусь деловая". Гости также посетили экспозицию "Дорога к Победе", посвященную 80-летию Великой Победы.

Недавно открывшийся центр BELEXPO - значимый объект для Беларуси, который открывает новые возможности в привлечении.

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Инвестиции и технологии также способствуют развитию туризма. Сегодня здесь собрались ведущие российские организаторы выставок, владельцы выставочных комплексов и центров и сервисных компаний - всего больше десятка лидеров индустрии. Встречу начали с презентации "Беларусь деловая", в рамках которой гостям рассказали о том, что развиваем в Беларуси и какие перспективные направления уже развиты.

Рассказать действительно есть что. Разговор в конференц-зале растянулся больше, чем на час. Это только малая часть того, что можем предложить. О том, какие еще возможности открывает новый выставочный центр, с нами поделился президент и исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок.

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Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, гендиректор "Экспофорум-Интернэшнл":

"Сильна та страна, которая простой продукт имеет. А Беларусь всегда шла по этому пути. И мы из России всегда смотрели с некоторой завистью и пониманием того, что это правильный путь. Но нужно понимать, что любая отрасль экономики развивается в высококонкурентной среде. Как раз конгрессно-выставочная деятельность - это очень мощный маркетинговый инструмент продвижения своих товаров и услуг и формирования компетенций территории, то есть развития кластеров, чтобы собирать сюда специалистов, инвесторов, бизнесменов, политиков, деловых посетителей территории. Делалось все правильно и делается все правильно".

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Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок:

"Вы знаете, сейчас вы получили огромное пространство для того, чтобы наполнить его событиями. Мы привезли большую делегацию из различных регионов. Мы будем сейчас обсуждать как раз детали, которые будут касаться именно того, каким образом, что востребовано, что необходимо представить Белоруссии. Потому что, по сути дела, наше близкое сотрудничество, то, что у нас отсутствуют какие-то дополнительные таможенные препоны, дает нам возможность развивать это сотрудничество".

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Сергей Баран, директор Национального выставочного центра BELEXPO:

"Для нас это уникальная площадка. С ее появлением мы в Республике Беларусь сможем проводить новые крупные масштабные мероприятия, которые смогут принимать такие большие знаковые события. Тем самым это привлечение в Беларусь инвестиций, технологий, это приобретение новых компетенций".

Минский международный выставочный центр BELEXPO - единственная площадка в Беларуси, объединяющая одновременно три составляющие: инновационность, гибкость и масштаб. Как сказал Президент Александр Лукашенко, на открытии объекта должна быть основа, постоянно действующая выставка, чтобы показать, чего мы достигли на сегодняшний день.







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