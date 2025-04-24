Интеграция и сотрудничество в рамках ШОС. Орша принимает XIII Международный экономический форум

Развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России должно стать локомотивом в укреплении Союзного государства. Орша принимает XIII Международный экономический форум. Здесь обсуждают перспективные совместные проекты не только в промышленности, но и социальной сфере.

Второй день форума. И одна из главных экономических тем на повестке - расширение сотрудничества со странами ШОС. Напомним, Беларусь стала новым, 10-м участником международной организации.

Шанхайская организация сотрудничества - это 3,5 млрд жителей и страны, входящие в пятерку ведущих мировых экономик, в том числе Китай, Индия, Россия. Именно на нее приходится основной внешнеторговый оборот Беларуси. В год это 52 млрд долларов. Из них половина - экспорт. За год он вырос еще на 8 %. Межрегиональные связи стали крепче. Благодаря ШОС ближе стал и Китай.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73efa399-a0f6-49b4-bcb3-41b434f5b7dd/conversions/02156114-2ac3-48c2-9b37-e10ea67f3b52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73efa399-a0f6-49b4-bcb3-41b434f5b7dd/conversions/02156114-2ac3-48c2-9b37-e10ea67f3b52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73efa399-a0f6-49b4-bcb3-41b434f5b7dd/conversions/02156114-2ac3-48c2-9b37-e10ea67f3b52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73efa399-a0f6-49b4-bcb3-41b434f5b7dd/conversions/02156114-2ac3-48c2-9b37-e10ea67f3b52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области (Россия):

"С учетом того, что Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества, открываются возможности финансирования совместных проектов. И это серьезные деньги для серьезного развития, тем более для Орши. Орша - это великолепный индустриальный центр".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b076f7be-cd73-4473-95ae-080c3c9535c6/conversions/26fac392-9858-4352-9f9d-3d3879888931-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b076f7be-cd73-4473-95ae-080c3c9535c6/conversions/26fac392-9858-4352-9f9d-3d3879888931-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b076f7be-cd73-4473-95ae-080c3c9535c6/conversions/26fac392-9858-4352-9f9d-3d3879888931-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b076f7be-cd73-4473-95ae-080c3c9535c6/conversions/26fac392-9858-4352-9f9d-3d3879888931-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Пац, первый зампредседателя Оршанского райисполкома:

"5 регионов-побратимов у нас в Китае с конкретными уже инвестпроектами. Мы видим, что динамика есть поступательная во внешнеторговом обороте. Поставки наладил мясоконсервный комбинат. Заинтересованы китайцы в строительстве теплиц на территории Оршанского района".

Эксперты ШОС сейчас работают над упрощением взаиморасчетов между странами, эффективностью транспортных коридоров. Регионы, в том числе Оршанский, - над повышением качества выпускаемой продукции. И она, по мнению участников форума, обязательно будет востребована на просторах ШОС.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/567f5074-cac0-4fb4-aee0-dfbfedad6277/conversions/d73bd3f9-8cd5-444b-96f5-9445f7964727-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/567f5074-cac0-4fb4-aee0-dfbfedad6277/conversions/d73bd3f9-8cd5-444b-96f5-9445f7964727-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/567f5074-cac0-4fb4-aee0-dfbfedad6277/conversions/d73bd3f9-8cd5-444b-96f5-9445f7964727-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/567f5074-cac0-4fb4-aee0-dfbfedad6277/conversions/d73bd3f9-8cd5-444b-96f5-9445f7964727-xl-___webp_1920.webp 1920w

Азимжон Озотов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:

"Мы заинтересованы в развитии, углублении и расширении нашего многогранного сотрудничества, в поддержке наших белорусских партнеров. В дальнейшем я вижу очень большие перспективы".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5762a898-2b7a-49f2-853d-6faaedbaa2a7/conversions/40c6228e-52a2-4ed4-8a44-3a0beff4a003-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5762a898-2b7a-49f2-853d-6faaedbaa2a7/conversions/40c6228e-52a2-4ed4-8a44-3a0beff4a003-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5762a898-2b7a-49f2-853d-6faaedbaa2a7/conversions/40c6228e-52a2-4ed4-8a44-3a0beff4a003-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5762a898-2b7a-49f2-853d-6faaedbaa2a7/conversions/40c6228e-52a2-4ed4-8a44-3a0beff4a003-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самад Кианиджу, секретарь посольства Ирана в Беларуси:

"Между Беларусью и Исламской Республикой Иран идеально высокие политические отношения, это дает хороший импульс всестороннему развитию, в том числе в экономике. Совместными усилиями за год нам удалось поднять взаимный товарооборот до 140 млн долларов. В перспективе более тесное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, заинтересованы и в калийных удобрениях. И такие форумы призваны продемонстрировать возможности".

Алексей Третьяков, зампредседателя Общественной палаты г. Твери (Россия):

"Люди должны смотреть друг другу в глаза, жать руки, заниматься бизнесом, общественными проектами, культурой. Если это есть, будет двигать и одно, и другое, и третье".