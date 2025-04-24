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Интеграция и сотрудничество в рамках ШОС. Орша принимает XIII Международный экономический форум
Развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России должно стать локомотивом в укреплении Союзного государства. Орша принимает XIII Международный экономический форум. Здесь обсуждают перспективные совместные проекты не только в промышленности, но и социальной сфере.
Второй день форума. И одна из главных экономических тем на повестке - расширение сотрудничества со странами ШОС. Напомним, Беларусь стала новым, 10-м участником международной организации.
Шанхайская организация сотрудничества - это 3,5 млрд жителей и страны, входящие в пятерку ведущих мировых экономик, в том числе Китай, Индия, Россия. Именно на нее приходится основной внешнеторговый оборот Беларуси. В год это 52 млрд долларов. Из них половина - экспорт. За год он вырос еще на 8 %. Межрегиональные связи стали крепче. Благодаря ШОС ближе стал и Китай.
Владимир Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области (Россия):
"С учетом того, что Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества, открываются возможности финансирования совместных проектов. И это серьезные деньги для серьезного развития, тем более для Орши. Орша - это великолепный индустриальный центр".
Сергей Пац, первый зампредседателя Оршанского райисполкома:
"5 регионов-побратимов у нас в Китае с конкретными уже инвестпроектами. Мы видим, что динамика есть поступательная во внешнеторговом обороте. Поставки наладил мясоконсервный комбинат. Заинтересованы китайцы в строительстве теплиц на территории Оршанского района".
Эксперты ШОС сейчас работают над упрощением взаиморасчетов между странами, эффективностью транспортных коридоров. Регионы, в том числе Оршанский, - над повышением качества выпускаемой продукции. И она, по мнению участников форума, обязательно будет востребована на просторах ШОС.
Азимжон Озотов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:
"Мы заинтересованы в развитии, углублении и расширении нашего многогранного сотрудничества, в поддержке наших белорусских партнеров. В дальнейшем я вижу очень большие перспективы".
Самад Кианиджу, секретарь посольства Ирана в Беларуси:
"Между Беларусью и Исламской Республикой Иран идеально высокие политические отношения, это дает хороший импульс всестороннему развитию, в том числе в экономике. Совместными усилиями за год нам удалось поднять взаимный товарооборот до 140 млн долларов. В перспективе более тесное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, заинтересованы и в калийных удобрениях. И такие форумы призваны продемонстрировать возможности".
Алексей Третьяков, зампредседателя Общественной палаты г. Твери (Россия):
"Люди должны смотреть друг другу в глаза, жать руки, заниматься бизнесом, общественными проектами, культурой. Если это есть, будет двигать и одно, и другое, и третье".
Потенциал Оршанского района должен быть задействован в укреплении контактов со странами ШОС. Самое главное, как отметили участники форума, район открыт для нового сотрудничества во всех сферах.